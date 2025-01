Masters of Dirt a Milano il 12 aprile 2025

Gli atleti più forti al mondo di motocross freestyle, snowmobile, quad, mountain bike, bmx, scooter, buggy e si esibiranno sfidando i limiti della gravità, eseguendo acrobazie mozzafiato che ti lasceranno a bocca aperta. Dai salti spettacolari delle moto alle figure impossibili delle biciclette lo show promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia, per la prima volta al Forum di Assago di Milano il 12 Aprile 2025. Unica data italiana.

Un evento totale, con I migliori atleti freestyler provenienti sia dall’Italia come Vanni Oddera, Max Bianconcini e Torquato Testa che da tutto il mondo. È un evento travolgente, capace di raggiungere una platea eterogenea e trasversale.







.

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile! Freestyle Motocross, Mountainbike, BMX, Motoslitta, Quad bikes, RZR Buggies e molto altro! Il Tour Masters of Dirt è intrattenimento puro. Con oltre 200 spettacoli in 18 paesi in dieci anni la nostra famiglia globale continua a crescere, affascinando milioni di spettatori.

Biglietti qui.