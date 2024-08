Specialized Stumpjumper 15: test di durata

Dopo avervela presentata ad inizio luglio, ecco il test della nuova Specialized Stumpjumper 15 dopo quasi due mesi di prova sui sentieri di casa, e non solo. Specialized ci ha dato il modello di punta S-Works che ho usato non solo durante giri epici ma anche in bike park, come potete vedere da qui. Se volete guardare i gipeti che intravvedete ad inizio video con calma, eccovi le foto.







Per tutte le informazioni e i prezzi vi rimando all’articolo di luglio, allego il grafico del funzionamento dell’ammortizzatore Genie e le geometrie.

Questo il giro del video:

