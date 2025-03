[Test] Nuovi Fox DHX2 e X2

Oggi Fox presenta i nuovi Fox DHX2 e X2. Dopo la 34, la 36 e la 36SL, anche in questo caso è stato cambiato molto sia a livello di idraulica che di struttura dell’unità ammortizzante. Entrambi condividono lo stesso identico funzionamento, che dice addio al Twin Tube e ritorna al tubo singolo. La differenza fra il DHX2 e l’X2 sta semplicemente nell’uso della molla o dell’aria come elemento elastico. Ho potuto provare il DHX2 durante l’ultimo mese e mezzo, montandolo sulla Santa Cruz Bronson 5.

Dettagli

Il primo monotubo regolabile a 4 vie – Un design rivoluzionario che aumenta la durata e consente il bilanciamento completo della pressione per una migliore risposta e affidabilità dell’ammortizzatore.

Bilanciamento della pressione – Riduce i percorsi di flusso che causano la cavitazione e l’aerazione dell’olio, con conseguente aumento della consistenza dell’ammortizzazione e migliore trazione.

Valvola di base più grande e sistema a più valvole – Fornisce maggiore trazione, sostegno e riduzione dell’affaticamento del biker, rispecchiando le prestazioni comprovate dell’ammortizzatore GRIP X2 di FOX presente sulle forcelle.

Diametro dell’albero principale aumentato – Ora 12,7 mm (½”) per una maggiore resistenza e durata rispetto al precedente design da 9,5 mm.

Regolazione a 4 vie – Regolazione indipendente della compressione e del rebound ad alta e bassa velocità.

X2: la camera d’aria sovradimensionata e il pacchetto di guarnizioni dell’aria ad attrito ridotto creano una sensazione di guida più lineare e piantata che i rider gravity richiedono, senza peso in eccesso.

DHX2: ora è disponibile la molla SLS in nero, sarà disponibile online qui.

Prezzo X2: €939- €989

Prezzo DHX2: €909 – €959

Peso rilevato X2 senza hardware, 210mm: 732 grammi

Peso rilevato DHX2 con hardware per SC Bronson 3, 230mm, : 929 grammi

Fox





Fox DHX2 sul campo

Il nuovo Fox DHX2 non ha avuto vita facile, visto che ho smontato il fantastico Vorsprung Telum per fargli posto. L’asticella era insomma molto alta. A livello di pesi sono molto simili, ma poteva il DHX2 arrivare al livello delle prestazioni del Telum? Partiamo dall’inizio, e cioé dal fatto che il settaggio custom di Vorsprung, basato sul rider, non viene offerto di fabbrica da Fox, però nel mio caso ci siamo andati molto vicini, perché i meccanici di Fox sapevano su che bici sarebbe stato montato ed il mio peso. Consideriamo poi che il nuovo VPP della Santa Cruz Bronson è una delle cinematiche su cui il nuovo DHX2 è stato testato in fase di sviluppo, e che il meccanico che mi ha dato una mano è stato nientepopodimeno che Jordie Cortes in persona, capirete che siamo praticamente vicini alla perfezione. In ogni caso, Jordie, durante la nostra visita a Fox in quel di Scottsdale, Arizona, ha affermato che quello che ho ricevuto io è un settaggio di fabbrica basato sui requisiti di Santa Cruz, niente di più. Abbiamo potuto constatare che dicesse la verità anche dalla bici di Andrea, una Propain Tyee, che il nuovo DHX2 ha letteralmente trasformato a livello di prestazioni.

Cosa rende il DHX2 così performante? Innanzitutto una sensibilità fantastica ai piccoli urti. Una caratteristica lecita da aspettarsi, visto che si tratta di un ammortizzatore discesistico. La Bronson però non è una bici da DH, bensì una all mountain, quindi la domanda successiva era: me l’ha trasformata in un divano sfondato? Ebbene, no, anzi, è rimasta vivace e pedalabile senza neanche usare la levetta del blocco, come avete potuto vedere in questo video dove usavo le nuove sospensioni Fox:

Una volta tornato a casa, ho chiuso l’ammortizzatore durante le lunghe salite asfaltate o sterrate della mia zona, e il blocco è deciso anche se non completo. Diciamo che aiuta a disperdere meno energia, anche se la cinematica della Bronson non tende al bobbing. Non lo uso sui sentieri in salita, perché il blocco è troppo marcato per avere la trazione di cui ho bisogno.

Ho fatto fatica a regolare il ritorno, che si trova dalla parte opposta rispetto al piggie back e, nel caso di Santa Cruz, è ben nascosto fra i leveraggi. Aiutandomi con una chiave a brugola, che ho infilato nei provvidenziali buchini dei due pomelli rossi, sono riuscito a modificarlo.

La decisione di passare ad un sistema monotubo può far discutere, perché di fatto è più semplice del Twin Tube e dunque richiede meno scervellamento da parte degli ingegneri, però semplificando l’idraulica Fox è riuscita nell’intendo di costruire un ammortizzatore che risponde molto bene agli impatti in sequenza, piantando letteralmente a terra la ruota posteriore ed offrendo dunque un grip del tutto simile a quello del Vorsprung Telum. La Bronson non si scompone neanche negli impatti secchi dopo un drop o un gradone, premesso che si sia regolato bene il ritorno alle alte velocità.

Fox sostiene che il monotubo porta il vantaggio di un migliore bilanciamento della pressione. Il bilanciamento della pressione è vantaggioso per le sospensioni in quanto mantiene una bassa pressione positiva nell’ammortizzatore, consentendo una risposta molto più rapida agli input del biker. La pressione positiva nell’ammortizzatore previene la cavitazione e riduce l’aerazione dell’olio, entrambi fattori che possono influire negativamente sulle sue prestazioni.

Questa idea è stata presa dal reparto automotive, in cui Fox è molto attiva e che ci ha fatto vedere nel suo ambito d’uso offroad con alcuni mostri super preparati e che hanno messo giù tutta la loro potenza nel deserto vicino a Phoenix. Se mi chiedete cosa ci facessero le due bici nel cassone del pick up, sono ancora qui che me lo chiedo oggi..

Non ho ancora provato l’X2, ma a detta di Fox dovrebbe essere stato risolto l’annoso problema della cosiddetta esplosione del modello procedente, in cui il barilotto dell’aria si staccava. Il tempo ci dirà se è vero.