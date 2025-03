Nuova Fox 34 SL e nuovo comando remoto Twin Stick

Fox presenta la nuova forcella 34 SL, pensata per il XC moderno, con steli da 34mm e una corsa che arriva fino a 130mm, e il nuovo comando remoto Twin Stick, con cui aprire e chiudere le sospensioni e attivare il reggisella telescopico. Finalmente in metallo!

[Comunicato stampa] La nuova 34 SL si basa sulla 34 Step-Cast (SC), offrendo una maggiore rigidità, un migliore assorbimento dei colpi e una maggiore escursione. Con la crescente richiesta di 130 mm di escursione da parte dei corridori di XC, gli ingegneri Fox hanno sviluppato una forcella che spinge i limiti delle prestazioni delle sospensioni a corsa ridotta.





Dettagli Fox 34 SL

Chassis completamente da 34 – A differenza del design Step-Cast, il 34 SL utilizza uno chassis completamente da 34 con una molla ad aria di volume maggiore, consentendo ai ciclisti di scegliere tra 110 mm, 120 mm e 130 mm di escursione senza compromettere il peso.

Più escursione – Ora disponibile nella versione da 130 mm, senza penalizzare il peso, la nuovo 34 SL vi offre il vantaggio delle sospensioni per salire più velocemente, scendere più duramente e recuperare più rapidamente.

Archetto e piastra ridisegnati – Un archetto dal design generoso aumenta la rigidità torsionale del 17% rispetto al precedente 34 SC, aumentando al contempo lo spazio per gli pneumatici. La nuova piastra in alluminio serie 7000 presenta una maggiore lavorazione interna e una finitura anodizzata nera per ridurre ulteriormente il peso.

Maggiore sovrapposizione delle boccole – Con il 20% in più di sovrapposizione delle boccole rispetto alla 34 SC, la 34 SL offre una maggiore scorrevolezza, consentendo ai biker di tenere una migliore traiettoria su terreni accidentati, soprattutto a velocità elevate.

Cartuccia GRIP SL – Progettata specificamente per le applicazioni a corsa breve, la cartuccia GRIP SL ottimizza l’efficienza di pedalata e di assorbimento dei colpi, garantendo un pacchetto leggero con una sensazione di guida senza pari.

Cartuccia GRIP X – Disponibile nella versione da 130 mm, la cartuccia GRIP X è la stessa che conoscete dalla 36.

Canali di bypass interni – Trasferiti dal lato posteriore a quello interno, i canali di bypass migliorano la sensibilità ai piccoli urti e riducono l’attrito dinamico per una guida più reattiva.

Ottimizzazione del peso – La 34 SL pesa solo 1475 g (29” 130 mm GRIP SL) – 40 g in meno rispetto al suo concorrente più vicino – pur offrendo più escursione e rigidità.

Escurisone: 110-120-130mm

Offset: 44mm

Dimensione disco: 180-230mm

Formato ruota: 29 pollici

Prezzo: €869 – €1469

Dettagli comando remoto Twin Stick

Basato sul nostro collaudato remoto per il reggisella telescopico Transfer, il Twin Stick utilizza un sistema meccanico per funzionare in modo fluido e affidabile con una forza di leva ridotta, rendendolo facile da azionare anche nel bel mezzo di una gara mentre si è affaticati.

Il Twin Stick è compatibile con sistemi di bloccaggio delle sospensioni a 2 (Open, Firm) o 3 posizioni (Open, Medium, Firm). Può essere impostato solo per la forcella, solo per l’ammortizzatore o per la forcella e l’ammortizzatore contemporaneamente. Con un peso di soli 66 grammi (76 grammi con il morsetto), Twin Stick è la leva che unisce l’ecosistema SuperLight XC di FOX.

Prezzo: 199€

Fox