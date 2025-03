Poc Cularis: ventilazione e leggerezza per il trail riding

Poc presenta il nuovo Cularis, un casco da trail riding con un occhio di riguardo a ventilazione e leggerezza. È arrivato nella nostra sede la scorsa settimana e potete vederlo indossato da me nella foto qui sopra: si nota chiaramente come rimanga piuttosto alto lateralmente, proprio perché è stato pensato per essere pedalato a lungo mantenendo la testa relativamente fresca. La circonferenza del mio cranio è di 58cm e questa è una taglia M, che indosso con la rotellina serrata a 4 click dal tutto aperto.

Come tutti i Poc da mountain bike, anche il Cularis ha una forma leggermente ovale, cosa che, per me, implica due punti di contatto nella zona laterale della testa che diventano fastidiosi a lungo andare. Consiglio dunque di provarlo prima di acquistarlo, cosa che si dovrebbe fare con tutti i caschi, visto che ognuno di noi ha una forma diversa della testa. Le imbottiture sono inglobate nel MIPS, quindi non ce ne sono di ricambio nella confezione.





Andiamo ora a vederne i dettagli. Per un test dettagliato dovrete aspettare un po’, perché devo darlo ad un tester con la forma della testa giusta.

[Comunicato stampa] Ispirato alle prestazioni di ventilazione dei caschi da strada World Tour di POC, Cularis è stato creato con la stessa attenzione al flusso d’aria nella parte anteriore del casco e alla sua canalizzazione per ottenere un casco altamente ventilato e fresco. Nel processo di sviluppo è stato utilizzato il CFD (Computational Fluid Dynamics) per mettere a punto e ottimizzare il flusso d’aria e il raffreddamento.

La protezione

L’essenza e la base di ogni casco da trail è la sicurezza. Cularis ha una forma ottimizzata, una precisa fodera in EPS e una calotta in policarbonato, che creano una sensazione di leggerezza e di equilibrio ottimizzata per la protezione dagli impatti angolari e lineari. È stato testato dal Virginia Tech e ha ottenuto una valutazione di cinque stelle e (a marzo 2025) si è classificato come il casco numero uno tra tutti i caschi testati.

Mips Air Node

Il sistema Mips Air Node, perfettamente integrato, migliora la protezione dagli impatti angolati (non lineari).

Visiera Break-Away

POC ha introdotto la visiera “Break-Away”, progettata per staccarsi dal casco in caso di caduta, impatto con un ramo, ecc. Il principio è che la visiera evita qualsiasi trasferimento di forze o rischi al collo e consente di riattaccarla e riutilizzarla.

Portaocchiali

Comune per il ciclismo su strada e su gravel, il Cularis è dotato di un portaocchiali integrato per riporre gli occhiali quando non servono. Ci sono due gommini imbottiti in due feritoie che li tengono al loro posto. [Ndr] Il problema è che le stanghette degli occhiali vanno a toccare la testa, dando fastidio.

Meglio sistemarli così:

Fidlock

Per migliorare la semplicità e facilitare l’uso con una sola mano, il Cularis è dotato di una fibbia Fidlock.

Sistema di regolazione

Il Cularis è dotato di un sistema di regolazione a 360 gradi, cinghie regolabili (in alto, in basso, da un lato all’altro) e una regolazione verticale sulla culla posteriore.

Pesi dichiarati: Small: 350g, Medium: 360g, Large: 430g

Peso rilevato in taglia M: 365 grammi

Prezzo: 259€

Poc