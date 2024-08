Le Birkenstock per ciclisti

Kevin Fallon, alias Speedhackkevin, dagli Stati Uniti, ha trasformato un paio di sandali Birkenstock in scarpe SPD e li ha pubblicati sul suo profilo Instagram. Tuttavia, quelli che sono probabilmente i sandali più veloci del mondo sono più di un semplice “hack”, come vengono chiamate le modifiche pratiche e i curiosi lavori artigianali sui social media. Fallon ora vuole costruirle almeno un’altra volta come scarpe da ciclismo personalizzate per un cliente, come scrive nel post.







.

Ci sono molti indizi che fanno pensare che le scarpe da ciclismo Birkenstock siano anche pedalabili. Come cofondatore del marchio di scarpe da trail running Speedland ed ex direttore creativo di Puma, Fallon ha esperienza con le scarpe sportive. Si dedica regolarmente a conversioni di scarpe speciali con il nome di progetto “fuckaroundfridays”. Ha già riparato con successo le scarpe da ciclismo Mavic Comete in carbonio.

In un altro progetto ha anche già provato come i classici “sandali Birkenstock” possano essere messi a punto con una chiusura Boa. Molte persone hanno poi chiesto se le scarpe potessero essere dotate anche di piastre per i pedali, scrive Fallon sullo sviluppo dei nuovi sandali da ciclismo basati sulle Birkenstock. L’installazione della piastra per l’attacco della tacchetta è stata particolarmente difficile, descrive la costruzione. Alla fine, ha preso quest’ultima da una scarpa da ciclismo Specialized.