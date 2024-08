In questo ultimo episodio della serie “Let’s Ride” di Ludo May, ci dirigiamo verso le montagne dei Balcani insieme a Jérôme Clementz. L’avventura inizia in Montenegro e termina 12 ore dopo in un incantevole villaggio dell’Albania. L’atmosfera è quella delle Dolomiti, solo più selvaggia, perché scopriamo una valle magica che ci lascia in dubbio fino alla fine dell’avventura sulla fattibilità della discesa finale in bicicletta.







