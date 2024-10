Non fattibile in sella?

Per questo nuovo episodio della serie “Let’s Ride” con Ludo May, ci dirigiamo a Mont Rogneux, immerso nelle maestose Alpi svizzere. Ludo conosce bene questa montagna, visto che la osserva ogni mattina dalla sua finestra. L’avventura inizia con un un sentiero balcone prima di affrontare una salita tecnica e impegnativa. Una volta raggiunta la vetta a 3.003 metri, i nostri due avventurieri scenderanno 2.200 metri di dislivello. Ma una domanda rimane: si può davvero percorrere in sella? È ora di scoprirlo. Godetevi il viaggio e assaporate l’avventura!







.