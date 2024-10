[First ride] Transition Sentinel V3

A luglio sono stato al lancio di una nuova bicicletta che ho molto apprezzato nelle sue precedenti versioni: la Transition Sentinel. Ora, alla sua terza edizione, questo mezzo già molto versatile vanta una geometria aggiornata e una cinematica migliorata, oltre a un portaoggetti sul tubo obliquo, un passaggio cavi completamente interno e un flip chip. Sono riuscito a fare qualche giro con la nuova bici nel bel mezzo dell’estate. Fortunatamente, ciò ha coinciso con un unico temporale che ha rivitalizzato il terreno locale durante un’estate atipicamente secca a Bellingham, Washington. I sentieri che ho percorso comprendevano tutti i tipi di terreni diversi, che hanno fornito un ottimo campo prova per ottenere una solida conoscenza di questa bicicletta in tempi piuttosto brevi. Detto questo, non si tratta assolutamente di una recensione completa ed esaustiva a lungo termine, e mi concentrerò meno sui dettagli in termini di specifiche, ma più sulle caratteristiche intrinseche del telaio…







.

A prima vista, la nuova Sentinel non sembra una grande novità rispetto alla versione precedente, ma non è così. Piuttosto, presenta una pletora di sottili perfezionamenti. Con il compito di essere l’all rounder di Transition, ha un’escursione di 160 mm all’anteriore e 150 mm al posteriore. Come la Sentinel V2, può essere allungata a 160 mm per i compiti più gravosi, ed è autorizzata a essere utilizzata con una forcella da 170 mm. Anche se non sono sicuro che questo sia l’uso migliore per questo modello. In ogni caso, Transition ha sottolineato il fatto che questa bici ha un’indole più arrampicatrice e scattante, rivolta in particolare alla categoria delle bici che una volta chiamavamo “All Mountain”. Infine, il flip chip alto/basso della V3 Sentinel non è pensato per modificare la geometria, ma piuttosto per passare da una configurazione di ruote miste a una completa da 29″.

Sei taglie: XS-XXL

Ruote da 29″ S-XXL e ruote miste compatibili (doppia 27,5 sulla XS)

Foderi specifici per ogni taglia (XS 436, SM/MD 442, LG/X-L/XXL 448)

Opzioni telaio in carbonio e alluminio

Escursione anteriore da 160 mm, posteriore da 150 mm (fino a 160 mm)

Chip flip alto/basso per MX o 29″ (sono disponibili solo bici complete da 29″)

Portaoggetti “Boom Box” per il tubo obliquo

Parafango per proteggere il perno principale del carro

Passaggio interno di cavi e tubi

Il flip chip della Sentinel si trova nell’occhiello inferiore dell’ammortizzatore per un facile accesso e si svita tramite una chiave a brugola da 5 mm. Questa zona della bici è stata perfezionata per raccogliere meno fango e acqua. La Sentinel V3 presenta anche una corsa leggermente più corta dell’ammortizzatore da 60 mm (rispetto ai 62,5 mm del V2) e un leveraggio aggiornato in modo che se si sceglie di passare a un ammortizzatore posteriore con corsa da 65 mm per ottenere un’escursione posteriore di 160 mm, non ci siano problemi.

Un nuovo dettaglio è l’aggiunta di un piccolo parafango che aiuta a proteggere il perno principale dall’eccessiva intrusione di fango, acqua e sassolini.

Uno sguardo dalla parte posteriore della bici rivela un design industriale familiare, ma si può avere un’idea migliore di come il tubo obliquo sia stato allargato per ospitare il portaoggetti interno. La leva singola sullo sportello è facilissima da azionare. Gli occhi più attenti potranno notare anche una protezione del fodero rinforzata e migliorata.

Ne parlerò più avanti, ma il mio primo giro sul nuovo ammortizzatore Linear XL di RockShox mi ha impressionato molto. Potrebbe trattarsi principalmente di una questione cinematica, ma l’ammortizzatore mi è sembrato molto, molto buono e sarei curioso di provarne uno sulla mia bici personale prima o poi.

Infine, Transition ha finalmente abbandonato il passaggio esterno del freno posteriore. Per questo motivo, le porte di accesso per il passaggio dei cavi e dei tubi all’interno del telaio sono spaziose e ordinate, per una manutenzione più semplice rispetto a molti altri sistemi in circolazione.

Geometria Transition Sentinel V3

Rispetto alla Sentinel V2 ci sono alcune piccole modifiche alla geometria che si sommano tra loro. La mia taglia large ha un reach più lungo di 4 mm e foderi più lunghi di 8 mm, che mettono il biker un po’ più al centro della bici. L’angolo del tubo di sterzo più ripido di 0,4º rende più scattanti le uscite in curva, mentre l’angolo del tubo sella più ripido di 1,4º vi pone più in avanti e si abbina bene con l’aumento del reach. Infine, la maggior parte delle bici presenta un’altezza del movimento centrale leggermente superiore (~3 mm), in linea con l’intenzione dichiarata di funzionare bene sia in salita che in discesa.

29″/Alta

Ruota mista/Bassa

Sebbene in questo momento Transition non abbia finalizzato una tabella di geometria ufficiale per l’impostazione mista ruota/bassa, ha fornito le seguenti informazioni. Il reach si riduce di 4 mm per ogni taglia, mentre l’altezza del carro è inferiore di 6 mm. Gli angoli del tubo sterzo e del tubo sella sono più bassi di 0,4º. I foderi sono più corti di 2 mm. Questo vale per tutte le taglie, a eccezione delle XS 27,5 anteriori e posteriori di serie.

Prezzi Transition Sentinel V3

Sentinel Alloy Frame Kit € 1999,00

Sentinel Carbon Frame Kit € 3499,00

Sentinel Alloy Deore € 3599,00

Sentinel Alloy XT € 5199,00

Sentinel Carbon Deore € 4999,00

Sentinel Carbon XT € 6499,00

Sentinel Carbon XO AXS € 7999,00

Se non siete mai stati a Bellingham, è probabilmente il posto migliore per pedalare negli Stati Uniti. Si può dire che sia la cosa più vicina allo stile di B.C., il che non sorprende data la sua vicinanza. Se siete stati a Bellingham, ma non siete stati al Transition Outpost, mettetelo assolutamente in lista. Si tratta di un grazioso centro al centro di diversi sistemi di sentieri, con personale amichevole e disponibile, desideroso di condividere informazioni sui sentieri locali, di mettere a punto la vostra bicicletta e di condividere una birra o un caffè. Transition investe nella comunità locale più della maggior parte dei marchi di biciclette in circolazione e si vede. Mette a disposizione una grande quantità di denaro e di olio di gomito per costruire percorsi adatti a tutti i livelli di abilità di guida e a tutte le fasce d’età.

Dopo aver regolato il sag e i punti di contatto, sono partito per i sentieri. Fin dall’inizio ho notato che, sebbene la nuova Sentinel mi sembrasse familiare, era sostanzialmente più facile quando si trattava di correggere la traiettoria all’ultimo secondo e di scatti tardivi per superare ostacoli scomodi e tratti di sentiero ostici. Non fraintendetemi, l’ultima bici, come la maggior parte delle bici di Transition, aveva un bel po’ di pop (= era facile da pompare) già pronto. Tuttavia, laddove avrei dovuto caricare le sospensioni per superare una roccia o una radice, le sospensioni aggiornate non hanno richiesto altrettanti input.

L’escursione iniziale è stata più sostenuta, ma in qualche modo è riuscita a non subire alcuna perdita in termini di elasticità in uscita, trazione o cedevolezza a metà corsa. Ha assistito di più gli scatti e gli strattoni tardivi risparmiando così energia. In breve, non ho dovuto essere così cerebrale o intenzionale durante la guida. Piccoli e rapidi recuperi mi hanno permesso di posizionare intuitivamente la bicicletta dove volevo. È una sensazione strana da trasmettere in termini verbali, ma in pratica la bicicletta si è sentita subito come una seconda pelle.

Altri aspetti degni di nota sono stati il movimenteo centrale leggermente più alto e i foderi più lunghi. Poiché la Sentinel è passata dall’essere la bici da 29″ con l’escursione più lunga di Transition (V1) a questa nuova versione come bici “per tutti i frangenti”, ora è stata posta maggiore enfasi sul renderla una bici più performante in salita. A questo proposito, il movimento centrale leggermente più alto, unito a un cinematismo che vi tiene seduti in una parte leggermente più alta dell’escursione, consente di migliorare lo spazio per i pedali nelle salite scassate e tecniche.

Per quanto riguarda i foderi più lunghi, ritengo che contribuiscano alla stabilità della bicicletta in velocità e che forniscano una posizione più centrata sulla bicic. Sebbene non abbia avvertito alcun calo evidente in termini di abilità in curva, questo ha comportato alcuni piccoli compromessi in termini di facilità di manovra. A questo proposito, nella configurazione con ruote miste i foderi si accorceranno naturalmente un po’ quando si passa alla posizione alta e la ruota posteriore più piccola aiuterà ad alzare l’anteriore. La decisione di scegliere tra mullet e 29″ dipende probabilmente dalle preferenze del biker e da dove gira.

Sebbene molti aspetti siano stati aggiornati sulla Sentinel, la cinematica e la sensazione sul sentiero sono stati il principale punto di forza, sicuramente il cambiamento più evidente in un mare di sfumature. Personalmente, mi chiedo se una parte del merito sia da attribuire al nuovo ammortizzatore posteriore RockShox Super Deluxe con il serbatoio d’aria Linear XL. A questo proposito, Transition si è affrettata a sottolineare che la messa a punto della bici è stata effettuata in modo tale da collocarsi proprio a metà della gamma di regolazione dei riduttori di volume sia sul lato della molla positiva che su quello della molla negativa, lasciando al consumatore finale un sacco di opzioni.

Sebbene non abbia avuto grossi problemi con i numeri della geometria dell’ultima bici, i miglioramenti offerti in questo caso hanno contribuito alla sua natura più scattante e intuitiva. Sulle salite più impegnative mi è sembrata anche un po’ più eretta ed efficiente, sedendosi più in alto nell’escursione. Come persona che utilizza spesso la leva del lockout, non l’ho usata nemmeno una volta, nonostante alcune salite molto impegnative nel nostro secondo giorno. A margine, ho trovato interessante il fatto che Transition abbia deciso, in modo piuttosto anticonvenzionale, di abbinare le sospensioni RockShox alle trasmissioni Shimano e le sospensioni Fox alle trasmissioni SRAM. Sebbene il mio tempo sia stato dedicato esclusivamente alle prime, sono curioso di vedere come si comporterebbero le seconde, ma anche il mio collega che montava una versione Fox/SRAM sembrava essere molto contento della messa a punto e della cinematica dell’ammortizzatore sulla sua Sentinel.

Per la maggior parte delle mie uscite non ho avuto bisogno di utilizzare il portaoggetti interno, ma posso dire che è disposto in modo logico e che vale la pena di ringraziare Transition per aver progettato un sistema che disaccoppia il portaborraccia dal portaoggetti. Anche se non ci ho mai pensato troppo, è un po’ fastidioso dover armeggiare con un coperchio un po’ pesante a cui è attaccata una borraccia. Tenere separati questi componenti è un approccio più logico, ma credo che possa rendere un po’ più difficile raggiungere alcuni oggetti che si incastrano in alto nel tubo obliquo, anche se la gravità è dalla parte dell’utente finale quando si tratta di rimuovere tali oggetti.

Conclusioni Transition Sentinel V3

Nella maggior parte delle mie recensioni tendo a mettere un punto fermo valutando il rapporto qualità/prezzo di una bici, indipendentemente dal livello di specifiche che utilizzo. Come l’ultima volta che ho testato una Sentinel, anche in questo caso Transition merita un elogio. Il modello che ho testato non presenta punti deboli evidenti e ha scelto saggiamente le specifiche che lo pongono in una posizione molto competitiva per 6.199 dollari. Vale la pena di notare che le offerte in alluminio, più economiche, vantano un ottimo rapporto qualità/prezzo, nel caso in cui tutti gli elogi di cui sopra vi sembrino allettanti ma non vediate la necessità di un telaio in fibra di carbonio.

Ricordate solo che i modelli AL non dispongono dello scompartimento nel tubo obliquo. All’altro estremo della scala dei prezzi, pur essendo una bici costosa nel grande schema delle cose, la XO AXS in fibra di carbonio ($7.899,00) offre un ottimo montaggio che ha un costo molto inferiore a quello di molti altri modelli di punta dei marchi boutique.

In sintesi, mi è difficile individuare un punto debole. Sebbene molte cose siano interessanti in termini di caratteristiche della bici, è stata la migliore qualità di guida – che deriva da una cinematica perfettamente raffinata e da una geometria affilata come un rasoio – a conquistarmi. Vale la pena sottolineare che l’assistenza offerta da Transition è eccellente. Offrono una garanzia a vita ed è molto facile ottenere parti di ricambio, hardware e cuscinetti direttamente sul loro sito web.

Negli ultimi mesi la categoria delle bici mid-travel “do it all” è cresciuta con nuovi aggiornamenti di altre bici interessanti come la Santa Cruz Hightower / Bronson, oltre alla nuova Specialized Stumpjumper. Per essere chiari, non ho guidato personalmente queste bici, ma i nostri redattori italiani ne hanno tessuto le lodi. Una nota sulla disposizione delle ruote che vale la pena di sottolineare: con Santa Cruz dovrete scegliere tra i due modelli e con Specialized dovrete acquistare un ammortizzatore aggiuntivo se volete andare avanti e indietro tra mullet e 29″. Con la Sentinel si può acquistare una ruota da 27,5″ e basta una sola chiave a brugola da 5 mm per passare da un setup all’altro, avendo anche il vantaggio di una ruota posteriore di riserva. In definitiva, se siete alla ricerca di una MTB estremamente versatile, in grado di fare quasi tutto e bene, sarebbe sciocco non dare un’occhiata alla nuova Sentinel.

www.transitionbikes.com

Foto: Skye Schillhammer