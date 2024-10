I cacciagomme di Crankbrothers tengono la gomma in sede

Avete presente quando vi trovate di fronte a quella maledetta gomma che non vuole salire sul cerchio, e ogni volta che inserite un lato l’altro salta fuori? Crankbrothers afferma di aver risolto il problema con i suoi nuovi cacciagomme Slider Tire Lever (prezzo: 9.99€ sul loro sito)







.

Il kit di leve per pneumatici Slider contiene due leve per pneumatici compatte, realizzate in Delrin ad alta resistenza, facili da riporre sulla bicicletta o in uno zaino e dotate di ganci per raggi per tenere le leve in posizione durante la rimozione. I cursori per tallone in dotazione consentono di lavorare rapidamente all’installazione di pneumatici ostinati e agiscono come un paio di mani in più, mantenendo il tallone del pneumatico in posizione mentre si lavora il pneumatico sul cerchio. Le punte arrotondate delle leve scivolano facilmente sotto i talloni stretti del pneumatico e impediscono di danneggiare il nastro del cerchio durante l’installazione e la rimozione.