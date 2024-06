Crankbrothers Cleat Tool

Crankbrothers presenta il Cleat Tool, uno strumento per posizionare correttamente le tacchette sulla suola della scarpa.

[Comunicato stampa] Il cleat tool permette di allineare precisamente le tue tacchette. Il tool impedisce alle tacchette di ruotare durante il serraggio, garantendone la posizione perfetta per il tuo stile di riding. Abbiamo anche incluso una guida per la configurazione degli spessori da inserire sotto la tacchetta per ottenere la miglior interfaccia con il pedale che stai utilizzando.







