Formula Selva S Josh Bryceland edition

Formula presenta la nuova Selva S Josh Bryceland in edizione limitata a 100 pezzi. Di seguito trovate i dettagli, domani pubblicherò il test, visto che la sto usando da un po’ di tempo dopo aver modificato la corsa da 170 a 150mm per poterla montare sulla mia Canyon Spectral. Questa operazione non necessita di acquisto di pezzi di ricambio ed è fattibile nella propria officina di casa con un po’ di manualità.







.

[Comunicato stampa] Abbiamo costruito per Josh la sua forcella perfetta. Ora è disponibile per voi. Divertente e affidabile, Josh e la Selva S hanno molto in comune. Abbiamo chiesto a Josh come sarebbe stata la sua forcella ideale. Ci ha detto che voleva molta sensibilità e comfort all’inizio della corsa, per poi aumentare progressività per assorbire i colpi. Avevamo un’idea su come raggiungere questo obiettivo, così abbiamo incontrato Josh per fare qualche prova sui suoi sentieri di casa nel nord dell’Inghilterra.

Caratteristiche Formula Selva

Sviluppata con Josh Bryceland

Edizione limitata: solo 100 forcelle prodotte

Corsa: 170 mm

Formato ruota: 29 pollici

Nuova molla ad aria a bassa compressione

Valvola Compression Tuning System personalizzata, sviluppata per Josh

Nero con grafica personalizzata e incisione al laser

Pompa, attrezzi, distanziali per l’escursione e due CTS standard inclusi

Prezzo: 1514€

Formula

La Selva S ha un’ampia gamma di regolazioni, quindi prima di fare grandi cambiamenti abbiamo sperimentato piccole modifiche alla pressione dell’aria e ai click di compressione ed estensione. Poi siamo passati a modificare le valvole Compression Tuning System (CTS) e le opzioni Neopos. Sono tutte modifiche che ogni proprietario di Selva S può fare in modo semplice e veloce. Durante i test, Josh ha scoperto che la valvola CTS rossa funzionava meglio per lui, offrendo l’escursione iniziale morbida che cercava con una rampa di compressione a fine corsa per garantire la stabilità. Abbiamo pensato di poter migliorare ulteriormente le cose.



Gli abbiamo costruito una valvola CTS personalizzata. Evoluzione della valvola CTS rossa, questa nuova valvola mantiene il comfort e la trazione all’inizio della corsa, per poi aumentare ulteriormente la compressione alla fine. Abbiamo anche montato la nostra molla ad aria a bassa progressione aggiornata.

Utilizzando lo stesso hardware della nostra collaudata molla ad aria singola, questa Selva ad aria ha una camera positiva più grande per fornire una curva della molla meno progressiva, rendendo più facile utilizzare tutta la corsa. In combinazione con il CTS personalizzato, Josh ha avuto una forcella che gli ha dato un’alta sensibilità iniziale per le sensazioni e la tenuta, pur mantenendo la stabilità.

Josh ha ora la sua forcella perfetta e vogliamo che altri biker abbiano l’opportunità di provarla. Stiamo realizzando una serie limitata di 100 forcelle Selva Josh Bryceland Edition che utilizzano le esatte impostazioni di Josh. 170 mm di escursione, 29 pollici, molla ad aria a bassa progressione, CTS personalizzata di Josh e token Neopos. Le forcelle sono inoltre dotate di grafiche Ratty personalizzate, viste per la prima volta sulla bici Red Bull Hardline di Josh, e di incisioni al laser.

Tutte le nostre forcelle vengono fornite con una pompa di alta qualità, olio, attrezzi per la manutenzione, distanziali per ridurre l’escursione e un paio di valvole CTS normali, perché non tutti guidano duro come Josh.