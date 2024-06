Formula e Josh Bryceland lavorano ad una nuova Selva

Formula ha lavorato con Josh Bryceland per creare una nuova Selva che potesse andare bene al campione britannico. Spoiler: la sto provando da diverse settimane e ve la presenterò a fine giugno!

Lavoriamo con Josh Bryceland da oltre un anno, quindi abbiamo pensato di chiedergli come sarebbe la sua forcella ideale. Ci ha detto di volere molta trazione e comfort all’inizio della corsa, per poi aumentare la progressività per assorbire i colpi. Avevamo delle idee su come ottenere questo risultato. Così, armati di attrezzi e di una scatola di pezzi speciali, ci siamo incontrati con Josh per fare alcuni test sui suoi sentieri di casa nel nord dell’Inghilterra.







