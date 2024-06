Scontro fra titani: N1NO Beyond EP02

Quando si parla di gare di MTB XC, Nino Schurter è indubbiamente il più grande di tutti i tempi. Con 10 titoli mondiali Elite, una collezione completa di medaglie olimpiche e un incredibile record di 35 vittorie in Coppa del Mondo, ha vinto tutto. Ma chi è Nino al di là delle gare, delle vittorie e dei record?

Nel secondo episodio della nuova serie, N1NO Beyond segui Nino Schurter all’iconica Coppa del Mondo di Nové Město. Nino Schurter un tempo era l’unico in grado di sconvolgere lo status quo e di sfidare i più grandi nomi delle gare di XC. Oggi è il più grande atleta di XC di tutti i tempi, ma si trova ad affrontare un’altra sfida, quella di Tom Pidcock e di un’infuocata nuova generazione di atleti.







Con le qualificazioni olimpiche in ballo, la presenza dell’attuale campione mondiale e olimpico Tom Pidcock sarà una distrazione o una motivazione in più per dare il massimo? Riuscirà Nino, una volta pioniere, a dare il meglio di sé e a giocarsela in gara? Per un atleta che ha già vinto tutto, riuscirà a battere anche i giovani? E cosa servirà per rimanere al top ed assicurarsi la sua quinta partecipazione alle Olimpiadi?

“Sfidare questi giovani atleti, ti spinge a dare il massimo. Come atleta professionista, questo è tutto ciò che conta. Devi essere il migliore se vuoi continuare a fare questo lavoro. Finora, non mi sono mai seduto sugli allori. Quelli che pensi siano più i più duri da battere, mi danno maggior motivazione. Ho ancora il fuoco dentro di me. Voglio dimostrare che posso ancora vincere”, commenta Nino Schurter.

Prodotta dalla rinomata agenzia di contenuti sportivi Cut Media, la docuserie N1NO BEYOND va dietro le quinte per svelare l’uomo dietro l’atleta. Mentre Nino raggiunge l’apice della sua carriera competitiva, questa serie porterà il pubblico in un viaggio accanto a lui, scoprendo l’eredità senza pari che ha lasciato nello sport della mountain bike. La serie sarà intima e personale, ponendo domande e catturando Nino in un modo mai visto prima.