N1no Beyond 4 – La stagione più difficile della carriera di Nino

Quando si parla di gare di MTB XC, Nino Schurter è indubbiamente il più grande di tutti i tempi. Con 10 titoli mondiali Elite, una collezione completa di medaglie olimpiche e ben 36 vittorie in Coppa del Mondo, ha conquistato tutto. Ma chi è Nino oltre le gare, oltre le vittorie e oltre i record?







.

Nino Schurter riflette su una delle stagioni più difficili della sua carriera. Un’Olimpiade deludente e una perdita di fiducia hanno dimostrato che non diventa mai davvero più facile – che tu sia il migliore di tutti i tempi o meno. Con più esperienza di chiunque altro nel circuito delle gare, come affronta la sconfitta? E come il tempo trascorso a casa – pilotando elicotteri e uscendo con gli amici in bicicletta – aiuta a fare chiarezza?

In questo episodio, ripercorriamo questi momenti e guardiamo avanti. Cosa lo motiva a continuare a gareggiare, anche nei momenti difficili? Qual è il prossimo passo per il GOAT e come prevede di tornare più forte?

“Anche nella tua 20ª stagione di Coppa del Mondo, puoi ancora commettere errori. Ci sono stati alti e bassi, e da metà stagione ho sicuramente perso qualcosa. Ma essere in gara e lottare per vincere è qualcosa che ancora amo fare. Perché dovrei lasciare ora, se mi sto ancora divertendo?” commenta Nino Schurter.

Prodotta dalla rinomata agenzia di contenuti sportivi Cut Media, la docu-serie *N1NO BEYOND* va dietro le quinte per rivelare l’uomo dietro all’atleta. Mentre Nino raggiunge l’apice della sua carriera agonistica, questa serie porterà il pubblico in un viaggio al suo fianco, alla scoperta dell’eredità incomparabile che ha lasciato nello sport della mountain bike. La serie offrirà una visione intima e inedita, ponendo domande e catturando Nino come mai visto prima.