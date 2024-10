38 anni e non sentirli: Nino Schurter correrà anche nel 2025

Dopo 20 stagioni di gare di Coppa del Mondo Elite, il trentottenne Nino Schurter annuncia che correrà la stagione di Coppa del Mondo 2025.

[Comunicato stampa] Dopo una carriera lunga più di vent’anni e segnata da vittorie da record, Nino Schurter si è già affermato come il più grande mountain biker di tutti i tempi. Ma non ha ancora finito. Oggi Nino annuncia la sua intenzione di continuare a gareggiare per la 21a stagione di Coppa del Mondo nel 2025.







La stagione di Coppa del Mondo del 2025 segnerà il 23° anno in cui gareggerà con i colori della stessa squadra. Da quando ha iniziato la sua carriera agonistica come junior nel 2003, Nino è stato al centro del successo dello SCOTT-SRAM MTB Racing Team.

Nino Schurter ha fatto questo annuncio mentre chiudeva la stagione di Coppa del Mondo 2024 con un ottimo 4° posto nella classifica generale di Coppa del Mondo, dopo l’ultima prova di Mont-Saint-Anne.

“Sono così felice e orgoglioso di tutto ciò che ho ottenuto in questi anni. Ho tanti bei ricordi che conserverò per tutta la vita. Senza dubbio, la parte migliore è stata quella delle persone che ho incontrato lungo il percorso. Amici, concorrenti, fan, tutti hanno fatto sì che valesse la pena di fare un passo in più. Grazie a tutti voi, non sono ancora pronto ad appendere la moto al chiodo”, commenta Nino Schurter.