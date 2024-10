[Highlights] Hatherly e Lecomte vittoriosi a MSA

Loana Lecomte (Canyon CLLCTV XCO) ha conquistato una doppietta di vittorie nella Coppa del Mondo UCI Cross-country Olympic (XCO) nell’iconica località canadese, mentre Alan Hatherly (Cannondale Factory Racing) ha dominato la gara maschile, aggiudicandosi la serie assoluta XCO e concludendo un anno straordinario per il campione del mondo UCI XCO sudafricano.

Uomini Elite

Alan Hatherly si trovava in una posizione di vantaggio nell’ultima prova della stagione, ma il suo titolo assoluto non era scontato: Victor Koretzky (Specialized Factory Racing) avrebbe potuto scavalcare il sudafricano in caso di vittoria e se Hatherly fosse finito più in basso nel piazzamento. Non appena la gare è iniziata, però, è stato chiaro che la coppa del mondo sarebbe finita solo in un modo.







Risultati uomini elite

Donne elite

Loana Lecomte ha disputato una solida seconda metà di stagione e la francese è stata a un passo dal fare una doppietta di vittorie in Coppa del Mondo UCI XCO lo scorso fine settimana dopo la vittoria a Crans-Montana, nel Vallese, in Svizzera. Arrivando a Mont-Sainte-Anne, la 25enne era la favorita, avendo vinto in questa località nel 2023.

Risultati donne elite

Risultati uomini U23, donne U23