Update squadre XC e DH: Orbea, Lapierre e Scott

Continuano gli annunci di trasferimenti di atleti da una squadra all’altra. Oggi tocca ad Orbea, Lapierre e Scott.

Orbea Fox Factory Team

La squadra include tre grandi talenti per affrontare una stagione carica di ambizione: Simon Andreassen, campione europeo di Short Track e campione del mondo di XCM, sarà un nome da tenere d’occhio durante il 2025 in tutte le gare a cui parteciperà. Rebecca Henderson, campionessa d’Australia con diversi podi nella Coppa del Mondo, e Jennifer Jackson, campionessa del Canada XCC, rafforzeranno la squadra, dotandola di maggiore solidità e capacità di lottare nell’élite internazionale.







.

Questi nomi si aggiungono alla continuità di Pierre de Froidmont, campione del Belgio e pilastro fondamentale della squadra. A questa squadra rinnovata si unisce anche un nuovo team tecnico, guidato da Fran Pérez, che assume la carica di Team Manager.

Lapierre Racing Unity

Addio Lapierre Mavic Unity, ciao Lapierre Racing Unity! Ormai unico sponsor del titolo per il team VTT XC, Lapierre desidera infondere il suo attaccamento alla competizione XC e segnare la rinascita della squadra per conquistare nuovi podi ai massimi livelli della scena internazionale. Anche se la struttura è ancora francese e guidata da Céline Hutsebaut, il team maschile e femminile si rinnova quasi interamente e rimane internazionale pur rimanendo perfettamente misto. Con i piloti più giovani e con un forte potenziale in arrivo, il team Lapierre Racing Unity punta quindi sulla gioventù e la freschezza per conquistare nuovi podi sulle gare XCO e XCC.

Nonostante il team sia ringiovanito, conta comunque su corridori esperti. Sarà portata da Anton Cooper, in particolare agli uomini. Il pilota neozelandese cercherà di riprendersi sulla sua XR e sarà il leader della squadra. Sarà accompagnato dal tedesco Maximilian Brandl, noni campione di Germania e quattro volte medaglia ai campionati del mondo. Il danese Tobias Lillelund, che ha lasciato gli U23, è una stella in ascesa che la squadra vuole formare per la sua scalata alla Elite e segnare punti nella classifica UCI.

Tra le donne, la veterana tedesca Nina Graf (26 anni, 29° nel mondo) si unisce al team, così come l’italiana Chiara Teocchi (28 anni, 18° nel mondo). Abituate ai podi, Graf e Teocchi saranno al fianco della giovane svizzera Noëlle Buri, già presente nel Team lo scorso anno, che quest’anno integrerà pienamente le gare Elite.

Il team farà il suo debutto internazionale sul circuito UCI MTB World Series Whoops, durante le due gare sudamericane in Brasile, i weekend del 5-6 ad Araxà e 11-12 aprile 2025, prima di tornare in Europa con le gare di Nove Mesto a maggio e Leogang a giugno.

Scott DH Factory

The SCOTT DH Factory is thrilled to welcome none other than current Vice World Champion and two-time World Cup winner Benoît Coulanges to the team. This exciting French addition will strengthen the squad for the 2025 DH racing season and beyond.

At 30 years old, Benoît Coulanges is already a force to be reckoned with in the downhill scene. During his time with Team Dorval AM, he built an impressive résumé, claiming two French Championship titles and earning countless World Cup podiums. Known for his blistering speed, pinpoint precision, and relentless determination, Benoît is a serious threat on any race weekend. Needless to say, he’s hungry to reclaim the top step of the podium.

Benoît joins the team roster, including rising talents Dylan Levesque and Gonçalo Bandeira, who are eager to make their mark on the international downhill scene. Both riders have shown their potential and are in the start gate to push their limits in the upcoming season, learning from each race and gaining valuable experience alongside their new teammate.

After a challenging year of injury and recovery, Ethan Craik is also set to make his long-anticipated return. Determined and hungry for success, he’s ready to prove his resilience and skill, aiming to reclaim his place among the top guys. With his grit and determination, Ethan is prepared to battle for the top step of the podium and inspire with his comeback story.