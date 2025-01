One Up Components presenta i suoi primi pedali a sgancio rapido con sistema SPD e una piattaforma generosa ma sottile. In attesa che ci arrivino per un test, ecco la presentazione ufficiale. Potrete vincerli nella Winter Cup di febbraio, che comincia il 14/02/2025.

[Comunicato stampa] Abbastanza leggeri per il cross country e abbastanza resistenti per il DH. I pedali OneUp Clip sono ultra sottili e super leggeri con una piattaforma di dimensioni da DH e una sensazione di sicurezza che si può regolare con precisione. Sono compatibili con SPD e disponibili in 8 colori.







Ultra sottile. Super leggero.

Con soli 26,8 mm, i pedali OneUp Clip sono i più sottili al mondo per mountain bike. E hanno una piattaforma extra large, di dimensioni da DH. Il profilo ultra sottile consente di ottenere i vantaggi di una piattaforma più ampia senza aumentare le possibilità di impatto sui pedali. Un corpo pedale sottile ha meno materiale, il che li rende super leggeri.

Piattaforma grande

Volevamo la sensazione di sicurezza dei pedali flat con l’efficienza e le prestazioni dei clip. Molte altre piattaforme per pedali a clip non toccano la scarpa quando sono agganciate. La nostra piattaforma di grandi dimensioni è progettata per sostenere attivamente la scarpa durante la pedalata, offrendo maggiore sicurezza e controllo. Quattro pin cavi rimovibili consentono di regolare ulteriormente l’aderenza e la sensazione.

Bordi personalizzati in acciaio inox

Amiamo il sistema SPD perché è collaudato, affidabile ed è lo standard di tacchette più diffuso al mondo. Il nostro meccanismo di attacco personalizzato elimina tutti i movimenti avanti-indietro e su-giù. In questo modo si ottiene una tacchetta più stretta che non sacrifica la facilità di sgancio per una sensazione di blocco completamente regolabile. È così che devono sentirsi i pedali a clip.

Adattamento regolabile della tacchetta

Il nostro meccanismo compatibile SPD offre 5° di fluttuazione e un angolo di sgancio di 12° senza giochi indesiderati tra la tacchetta e l’attacco. Il meccanismo a clip di OneUp consente di regolare con precisione la sensazione dei pedali e ha una gamma più ampia di regolazione della tensione della molla rispetto a Shimano. I distanziatori per tacchette inclusi e i perni rimovibili consentono di adattarsi perfettamente a qualsiasi scarpa.

Omologati DH

I pedali OneUp Clip sono dotati di perni classificati DH, sufficientemente robusti per tutti gli stili di guida. Utilizziamo cuscinetti a cartuccia sigillata affidabili, di lunga durata e facili da sostituire quando necessario. Il design del perno cavo consente di rimuovere e sostituire facilmente i perni, anche se danneggiati. Grazie al design super leggero, i nostri pedali sono perfetti per tutte le discipline, dall’XC alla DH.

In stock e disponibili ora.

Caratteristiche