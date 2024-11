Outlier Void e Pendulum: il buco con il pedale intorno

Outlier è un volto nuovo nel mercato dei componenti per mountain bike e lancia questa settimana due prodotti che vanno ben oltre la norma. Entrambi sono pedali flat, ma nessuno dei due assomiglia a qualcosa di già visto. L’aspetto più notevole del design è l’assenza di qualsiasi tipo di asse attraverso il pedale, ma altrettanto interessante è il fatto che il corpo del pedale è essenzialmente solo il perimetro di un design tradizionale. In questo modo il corpo del pedale è relativamente sottile e consente un’ergonomia che non sarebbe possibile ottenere con un pedale dal design standard.







Sia il Void che il Pendulum funzionano con una coppia di cuscinetti 6902 lubrificati per ogni pedale, che facilitano la funzione di auto-raddrizzamento e dovrebbero garantire una maggiore durata. Il montaggio è identico a quello di qualsiasi altro pedale, ma è necessario assicurarsi che siano serrati ai 30Nm raccomandati per precaricare correttamente i cuscinetti.

Mentre il Void ha una funzione abbastanza tradizionale, il Pendulum ha alcune caratteristiche che lo differenziano ulteriormente. In particolare, il pedale è monobraccio e sfalsato rispetto alla linea centrale dell’asse. Outlier sostiene che la sua piattaforma è “12 mm al di sotto del centro dell’asse, il che di fatto abbassa il centro di massa del biker di 17 mm o più”. Questo abbassamento della massa potrebbe potenzialmente aumentare la stabilità della posizione del rider e probabilmente cambierà alcune delle caratteristiche di adattamento di una determinata bicicletta. Outlier consiglia di abbassare l’altezza della sella per compensare il cambiamento e fa notare che alcuni biker potrebbero preferire la sensazione data dai pedali con una pedivella più corta.

Outlier raccomanda un numero minimo di scarpe da uomo del 40 o da donna 39.5 affinché i pedali offrano abbastanza supporto. Il concetto alla base del design con solo bordo esterno è che il piede si incastri all’interno del pedale, imitando la sensazione di un pedale molto concavo.

Prezzo: 299 dollari canadesi (circa 200€) sia per i Pendulum che per i Void. Progettati e fatti in Canada.

