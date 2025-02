In tanti credono che i pedali si debbano serrare con forze mostruose affinchè non si svitino, ma non è vero! Anzi, stringendoli troppo si corre il rischio di non riuscire più a toglierli, soprattutto se c’è tendenza all’ossidazione con la pedivella.

Una soluzione è usare (e non perdere) le rondelle fornite al momento della bici. Queste non solo facilitano lo smontaggio, ma evitano anche che il pedale vada ad ossidarsi completamente.





Usate le rondelle o le avete perse?