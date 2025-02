I team di coppa del mondo 2025

Warner Bros Discovery annuncia i team che correranno nella coppa del mondo 2025. Endurance significa XC, mentre nel Gravity sono compresi DH ed Enduro. L’enduro elettrificato non fa parte della coppa del mondo nel 2025. Le dirette rimangono a pagamento.

[Comunicato stampa] Dopo due stagioni sotto l’egida di WBD Sports, la UCI Mountain Bike World Series si appresta a subire alcuni dei cambiamenti più significativi nella storia di questo sport da quando la UCI Mountain Bike World Cup è stata introdotta per la prima volta nel 1991. Questi importanti sviluppi mirano a migliorare la competitività di ogni UCI Mountain Bike World Cup, rendendo le gare più emozionanti sia per i fan che per i corridori e stabilendo un chiaro percorso di sviluppo verso il più alto livello della mountain bike.





Per la stagione 2025 sono stati introdotti nuovi requisiti di iscrizione. Tutte le squadre hanno dovuto registrarsi presso l’UCI per essere classificate come UCI Mountain Bike Team o UCI Mountain Bike World Series Team (precedentemente note come squadre UCI MTB Elite).

Un totale di 101 squadre provenienti da 22 Paesi di quattro continenti si sono iscritte alla prossima stagione. Di queste, 40 squadre, sia di Endurance che di Gravity, si sono assicurate lo status di UCI Mountain Bike World Series Team, garantendo la loro partecipazione a tutte le prove dei rispettivi formati:

In che altro modo le squadre possono partecipare alle UCI Mountain Bike World Series?

Per le squadre che non si sono assicurate lo status di UCI Mountain Bike World Series Team, sono disponibili otto posti di Wildcard per ogni formato della UCI Mountain Bike World Cup. Queste squadre Wildcard saranno scelte a discrezione dell’UCI e di WBD Sports, tenendo conto di fattori quali le classifiche UCI delle squadre e i profili dei singoli atleti. Maggiori dettagli sui criteri di eleggibilità sono disponibili nel Regolamento UCI.

E i privateers e gli individuali?

I corridori individuali possono ancora iscriversi a una gara WHOOP UCI Mountain Bike World Series in base ai seguenti criteri:

Campioni: Qualsiasi campione olimpico, campione del mondo UCI, campione continentale o campione nazionale in carica.

Cross-country: qualsiasi atleta Elite classificato tra i primi 100 o qualsiasi atleta U23 classificato tra i primi 200 in base all’ultima classifica individuale UCI Cross-country Olympic (XCO) datata prima della data di chiusura delle iscrizioni alla gara.

DH: qualsiasi atleta Elite classificato tra i primi 50 o qualsiasi atleta Junior classificato tra i primi 100 in base all’ultima classifica individuale UCI Downhill (DHI) datata prima della data di chiusura delle iscrizioni alla gara.

In palio ci sono anche cinque “Golden Ticket” per i primi cinque classificati di qualsiasi gara Elite o U23 (Cross-country) o Elite o Junior (Downhill) in qualsiasi tappa di una Continental Series (anche se il corridore non può essere iscritto a una squadra UCI Mountain Bike World Series). Il Golden Ticket consente al corridore di partecipare a una prova della UCI Mountain Bike World Series durante la stessa stagione.

A partire dal 2026, i primi cinque corridori della classifica finale di ogni categoria in una qualsiasi delle Continental Series della stagione precedente si qualificheranno anche per partecipare a tutte le prove delle UCI Mountain Bike World Series, a condizione che non siano già iscritti a un UCI Mountain Bike World Series Team.