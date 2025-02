Arriva la Canyon personalizzabile: MyCanyon

Canyon, pioniere tedesco della vendita diretta, presenta oggi un programma che andrà a colmare una lacuna che da sempre gli viene imputata, ovvero l’impossibilità di variare la misura e la scelta di alcuni componenti, in particolare la lunghezza dell’attacco manubrio. Ma non solo, arriva anche un programma di personalizzazione della verniciatura. In Europa si comincerà a fine estate con la sola Aeroad CFR, per poi essere esteso al resto della gamma successivamente.





[Comunicato stampa] Per oltre vent’anni la promessa di Canyon è stata quella di costruire le migliori biciclette e consentire esperienze di guida indimenticabili. Nel 2025 Canyon compie un altro passo avanti in questo percorso con MyCanyon, il suo primo programma di personalizzazione delle biciclette.

Partendo dall’ossessione del fondatore Roman Arnold di creare la bicicletta perfetta, Canyon chiude il cerchio. Nel 2025 Canyon offrirà ai clienti biciclette da sogno con componenti di altissima qualità, abbinate a design unici.

Per molti anni Canyon ha fornito i materiali più pregiati con telai da capogiro a campioni mondiali e olimpici, vincitori di Grand Tour, coppa del mondo e classiche monumento. Le biciclette professionali personalizzate sono state un segno distintivo della storia di Canyon: Canyon colorate, dinamiche e personalizzate per attirare l’attenzione sulla strada e far sembrare e sentire le biciclette degli atleti speciali come le loro prestazioni.

Una nuova filosofia di personalizzazione

Per la prima volta è possibile personalizzare una bicicletta direttamente con Canyon. Ecco come:

La vostra Aeroad CFR, a modo vostro: Il primo modello disponibile per la personalizzazione è la Aeroad CFR, una bici da corsa aerodinamica considerata l’apice dell’ingegneria Canyon per le prestazioni nelle corse su strada, portando MyCanyon in linea con questo livello di ambizione.

Creare una Canyon: Canyon ha sviluppato un’esperienza online facile da usare per MyCanyon, con scelte passo-passo accuratamente curate da anni di esperienza. La visione dei vostri sogni. L’esperienza ingegneristica di Canyon.

Vestibilità e funzionalità perfette: Configurate l’Aeroad CFR esattamente come lo desiderate, con i migliori componenti e una vestibilità su misura. Il vostro posto di guida. Le vostre ruote. Il vostro gruppo. La vostra sella.

Un’estetica che lascia senza fiato: Scegliete tra tre nuove spettacolari collezioni di opere d’arte per telai che utilizzano le tecniche di pittura più complesse e intricate mai realizzate da Canyon, tra cui i disegni di due artisti di alto profilo, Elena Salmistraro e Felipe Pantone.

Costruzione precisa e artigianale: Ogni bicicletta MyCanyon è realizzata a mano nel nuovo laboratorio di costruzione di Canyon, dove viene dipinta da un telaio grezzo a una macchina da sogno assemblata con cura da un meccanico esperto di biciclette da strada.

Il viaggio di una vita: Non resta che attendere pazientemente l’arrivo della vostra MyCanyon. E quando arriverà, avrete la perfezione personalizzata pronta a partire.

Personalizzazione curata

Piuttosto che sommergere i clienti di scelte e di decisioni difficili sulle combinazioni di componenti, Canyon ha curato il percorso di personalizzazione di MyCanyon passo dopo passo con una selezione razionale di opzioni di lusso.

Ci sono tre aree principali di scelta quando si costruisce la bicicletta MyCanyon dei propri sogni:

Estetica: Scegliete il vostro telaio da tre nuove spettacolari collezioni di opere d’arte, ognuna con una varietà di disegni, e aggiungete un adesivo con il nome come tocco finale.

Vestibilità: Regolate il vostro comfort selezionando la sella e la lunghezza dell’attacco manubrio che corrispondono alla vostra posizione di guida.

Funzione: Date vita alla corsa dei vostri sogni con combinazioni personalizzate di gruppi, ruote e pneumatici, ora disponibili per la prima volta con Canyon.

Estetica: Per far girare la testa sulla strada

Vi presentiamo le nuove opere d’arte di MyCanyon: disegni abbaglianti sul telaio abbinati a tecniche di verniciatura complesse che faranno girare la testa su strada. Ci sono tre nuove collezioni speciali di opere d’arte tra cui scegliere per la personalizzazione della propria bicicletta: Fabrio, Mano e Opus.

Fabrio: Telai che si trasformano

Grazie alla combinazione di pigmenti speciali e decalcomanie iridescenti che cambiano aspetto quando la bicicletta riflette la luce, i disegni Fabrio di Canyon sembrano danzare sul telaio.



Gold Dust: Una splendida finitura giallo oro abbinata a decalcomanie a specchio. È una bicicletta che irradia energia ed è speciale come la polvere d’oro stessa.



Via Lattea: Verniciato con pigmenti di “interferenza”, il telaio appare di più colori allo stesso tempo. Il risultato è un tesoro visivo in continua evoluzione che è una gioia da guardare e da guidare.



Materia oscura: Rappresentando le luci e le ombre dell’universo quest’opera d’arte combina un caleidoscopio di colori in un’atmosfera oscura. Le decalcomanie iridescenti brillano mentre la bici si muove con voi nella luce.

Mano: Dipinto a mano

Le cornici della collezione Mano sono tutte dipinte a mano, rendendo ognuna di esse leggermente diversa e unica.

La prima serie della collezione per il 2025 si chiama Astro e presenta quattro opere d’arte fuori dall’ordinario che catturano l’aura celeste delle nebulose, le gigantesche nubi di gas e polvere che fluttuano tra le stelle.



Henize: Rifinito con vernice opaca, Henize ha un’energia più scura, ispirata alle meteore e un effetto simile alla pietra da vicino. Le decalcomanie sono opache e completano l’estetica.



Leo: ispirata alla Nebulosa del Leone, quest’opera d’arte utilizza una complicata tecnica di verniciatura a pioggia che proietta una serie di motivi sempre unici sul telaio.

Carina: sede di molte stelle massicce, la Nebulosa Carina brilla luminosa e audace. Dipinta con un processo di stampaggio a mano, questa cornice ha un colore rosso intenso e infuocato che sembra tridimensionale sotto la superficie.



Himiko: Himiko è un’enorme galassia che si espande per oltre 55.000 anni luce. Grazie all’utilizzo di speciali puntini di vernice a bassa viscosità, combinati con un complesso processo di stratificazione, quest’opera d’arte dà l’impressione di una profondità infinita.

Opus: Pedalare su una bici disegnata da un artista di fama mondiale

Le biciclette MyCanyon “Opus” sono collaborazioni con alcuni degli artisti più interessanti del mondo. Ogni telaio è progettato dall’artista e richiede una verniciatura molto complessa, estremamente difficile da realizzare. I risultati sono straordinari e offrono la rara possibilità di guidare una vera opera d’arte. Nel 2025, le collaborazioni di artisti Opus sono con Felipe Pantone ed Elena Salmistraro.

Edizione Opus: Felipe Pantone

Il graffitista argentino/spagnolo Felipe Pantone apre nuove strade nel rapporto tra artista e consumatore. Lavorando su un’ampia gamma di tele, edifici e oggetti, spesso in modo interattivo, il suo fascino per il mondo moderno e l’uso di tecniche di design digitale fanno sì che la sua arte sia costantemente in movimento. Ispirata al movimento e alla tecnologia, l’opera MyCanyon di Felipe Pantone si basa sul “caos organizzato” della velocità.

Edizione Opus: Elena Salmistraro

Elena Salmistraro, product designer e artista italiana di fama mondiale, ha realizzato lavori straordinariamente eclettici e fantasiosi per marchi del calibro di Disney, Apple, Nike e Ikea. Per Canyon ha evocato la magia del colore per creare un gioioso Aeroad CFR utilizzando un concetto di colore caleidoscopico nel suo design.

Tra i primi clienti di MyCanyon ci saranno Mathieu van der Poel e Jasper Philipsen dell’Alpecin-Deceuninck, oltre a Kasia Niewiadoma e Chloé Dygert di CANYON//SRAM zondacrypto, che pedaleranno su biciclette MyCanyon in alcune gare selezionate questa primavera.

Come

Per la prima volta è possibile configurare perfettamente una bici da strada Canyon come si desidera, con i migliori componenti e una vestibilità su misura. L’Aeroad CFR può ora essere configurata da voi con una serie di opzioni tra cui scegliere. Entriamo nel dettaglio.

Gruppo: Scegliete tra due dei migliori gruppi per bici da corsa mai creati. Shimano Dura-Ace e SRAM Red AXS offrono entrambi una qualità di cambiata e una leggerezza supreme, con approcci propri alla cambiata, all’estetica e all’ergonomia.

Sella: Il vostro comfort, la vostra scelta: tre opzioni di selle Selle Italia per ottenere il giusto risultato: prestazioni e leggerezza estreme, massimo comfort o una sella affidabile, comoda ed ergonomica a tutto tondo.

Ruote: Scegliete tra le migliori ruote, con le ZIPP 454 NSW rifinite con pneumatici Pirelli P-Zero RS da 28 mm ispirati alla F1, o le DT Swiss ARC 1100 con pneumatici AERO 111 GP5000 da 28 mm di Contentinal.

Attacco manubrio: l’Aeroad CFR presenta il pluripremiato design PACE Bar. Da quelli più eretti e rilassati (steli corti) che privilegiano il comfort a quelli bassi e aerodinamici (steli lunghi) per massimizzare la velocità, scegliete tra una gamma di lunghezze di steli che si adattano alle vostre preferenze e alle dimensioni del corpo.

Al di là delle opzioni per i componenti, non resta che scegliere l’adesivo con il nome e l’opzione di consegna: direttamente al consumatore o in qualsiasi punto di assistenza Canyon, per avere la bicicletta dei propri sogni costruita e pronta per essere guidata.

La costruzione della bici dei vostri sogni inizia con l’acquisto di un CFR Canyon Aeroad come di consueto, passando alla modalità personalizzata e selezionando semplicemente le vostre scelte passo dopo passo, tutto in un unico posto. Ecco alcuni dei punti salienti del percorso del cliente MyCanyon:

Interfaccia utente semplice e intuitiva: un configuratore passo-passo coinvolge gli utenti in modo semplice e piacevole, rendendo la personalizzazione molto facile da fare.

Visualizzazione 3D: I migliori rendering 3D consentono agli utenti di visualizzare i colori e i componenti da varie angolazioni, aiutandoli a immaginare la costruzione dei loro sogni.

Aggiornamenti istantanei su prezzi e disponibilità: La trasparenza dei costi e l’aggiornamento delle scorte garantiscono l’assenza di sorprese al momento del pagamento.

Esperienza continua di monitoraggio: Gli utenti possono seguire il percorso di costruzione della loro bicicletta con aggiornamenti in tempo reale sullo stato dell’App Canyon, mentre i clienti possono anche vedere la loro bicicletta in loco grazie a una nuova e intelligente funzione di realtà aumentata.

Non appena i clienti hanno confermato l’ordine, inizia il processo di assemblaggio dei componenti unici che compongono una bicicletta MyCanyon. Nel giro di 6-12 settimane le biciclette vengono consegnate direttamente ai clienti, oppure possono essere pronte per essere ritirate in uno degli oltre 500 punti di assistenza Canyon in tutto il mondo, dove i partner Canyon possono fornire una guida e un’assistenza utili.

Domande frequenti

i. Quanto tempo passerà dall’acquisto alla ricezione della bicicletta?

Durante il periodo di lancio iniziale Canyon prevede che gli ordini richiedano dalle sei alle dodici settimane. Durante questo periodo l’app Canyon fornirà ai clienti aggiornamenti sullo stato del loro ordine.

Gli ordini richiedono più tempo rispetto agli ordini di biciclette normali perché ogni telaio MyCanyon è dipinto a mano da un team altamente specializzato. La maggior parte dei telai necessita di più strati di vernice, il che limita il numero di telai che possono essere lavorati ogni giorno. Quando il telaio è pronto la bicicletta viene assemblata a mano dai meccanici Canyon, prima di essere spedita per un controllo finale della qualità. Canyon afferma che la qualità premium è il loro requisito minimo assoluto e questo richiede tempo.

ii. Quando sarà disponibile MyCanyon nel resto del mondo?

Canyon sta organizzando un lancio scaglionato per MyCanyon, con le regioni dell’Asia e del Pacifico previste per marzo/aprile e il resto del mondo (Europa compresa) per luglio/agosto.

iii. Saranno disponibili altre bici da personalizzare?

Per il 2025 la Aeroad CFR è l’unica bicicletta disponibile per la personalizzazione con MyCanyon. In futuro Canyon ha in programma di offrire più biciclette per diversi tipi di piattaforme di guida.

iv. In futuro ci saranno più opzioni di personalizzazione per le biciclette?

Con lo sviluppo di MyCanyon Canyon dichiara che monitorerà attentamente il feedback dei clienti per imparare e adattare il programma, offrendo in futuro più opzioni di personalizzazione quando ci sarà una richiesta in tal senso.

v. Posso creare il mio design personale?

No. Piuttosto che dare ai clienti la massima libertà, Canyon ha adottato un approccio curato alle opere d’arte dopo aver studiato attentamente le tecniche pittoriche per ottenere alcuni dei disegni di telai più spettacolari che abbia mai prodotto. MyCanyon lancia 13 diverse opzioni di design di cornici in tre nuove collezioni (Fabrio, Mano e Opus). Il livello di complessità richiesto durante la verniciatura assicura che ogni bicicletta MyCanyon sia unica e si distingua veramente.

vi. Qual è il costo delle opere d’arte MyCanyon?

Ogni singolo telaio MyCanyon è dipinto a mano, il che richiede un alto livello di abilità e tempo extra per completare ogni telaio. Per questo motivo le collezioni di opere d’arte di Canyon hanno prezzi diversi. La Fabrio Collection è inclusa di serie nel costo di 500 dollari quando si passa alla personalizzazione MyCanyon nella pagina web di Aeroad CFR. La Mano Collection e la Opus Edition prevedono ulteriori sovrapprezzi se selezionate.

vii. Quanto è unica una bicicletta MyCanyon?

Ogni bicicletta è dipinta a mano e, data la complessità e la tecnicità di ogni processo, ogni finitura del telaio sarà leggermente diversa e quindi unica (per non parlare delle molteplici opzioni configurabili che si possono scegliere). E come tocco finale, i clienti possono aggiungere un adesivo con il proprio nome sul telaio per rendere la bicicletta veramente loro.

viii. Qual è stata l’ispirazione per la collaborazione con gli artisti per l’edizione Opus?

Felipe Pantone ed Elena Salmistraro sono due degli artisti più interessanti del momento, entrambi con uno stile molto particolare. Canyon ha ritenuto che avrebbero dato vita a due collaborazioni MyCanyon molto diverse ma ugualmente emozionanti. In futuro Canyon ha in programma di collaborare con altri artisti interessanti per nuovi design di cornici Opus.