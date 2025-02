[Test] Fox 38 Grip X2 Factory

Dopo quasi un anno trascorso con la nuova Fox 38 Grip X2 MY25, è giunto il momento di pubblicare la nostra recensione completa. Questa forcella si configura come un aggiornamento intermedio, piuttosto che una revisione completa. Sebbene la colorazione oro in edizione limitata possa rubare la scena in senso estetico, l’aggiornamento principale è il nuovo ammortizzatore Grip X2. Anche se gran parte di questa recensione sarà incentrata sulla nuova cartuccia, per completezza copriremo comunque la totalità delle prestazioni della forcella per coloro che non hanno familiarità con la Fox 38 in generale. Continuate a leggere per lo scoop completo…

Dettagli

27.5″ e 29″

opzioni di escursione da 160 mm, 170 mm (testato) e 180 mm

$1.249,00 USD

Steli da 38 mm

Spurgo dell’aria senza attrezzi con valvole a pressione

Regolazione esterna della compressione e dell’estensione ad alta e bassa velocità

Freno post mount diretto da 180 mm

Asse flottante imbullonato

2.194 grammi di peso dichiarato / 2.383 grammi effettivi (nostra bilancia, forcella da 7,5″, senza riduttori di volume, 29″ X 170mm)





La novità principale è la nuova cartuccia Grip X2. Per sapere cosa c’è di diverso, potete guardare questo video, ma in breve molti aspetti sono stati letteralmente ingranditi. Ciò include non solo la valvola centrale e la valvola di base, ma anche il corpo stesso della cartuccia. Vale la pena di notare rapidamente che questo comporta una penalizzazione in termini di peso. In ogni caso, queste modifiche aumentano il supporto e migliorano le regolazioni. Per quanto riguarda queste ultime, il numero di click sul lato della compressione alle alte è aumentato un po’ e il pomello ha uno spazio più lungo tra ogni click. Maggiori informazioni sul Grip X2 più avanti…

Fox utilizza il suo asse flottante con un perno di bloccaggio da 6 mm, che aiuta a mantenere i forcellini allineati correttamente e quindi a ridurre l’usura di boccole e guarnizioni evitando il carico laterale.

I clicker per l’estensione ad alta e bassa velocità rimangono invariati e regolabili esternamente. Sono zigrinati per garantire un’ottima presa e sono protetti da un cappuccio filettato. Come per l’ultima 38, i click del ritorno alle basse velocità sono leggermente vaghi e possono essere un po’ difficili da contare, soprattutto in presenza di rumore di fondo.

Dato che lo chassis non è cambiato, sono rimasti gli spurghi dell’aria che servono a ridurre l’effetto negativo dell’aria intrappolata. Personalmente uso molto spurghi perché vivo a circa 700 metri di quita, ma le mie discese, raggiunte con risalite meccanizzate, iniziano a circa 2300 metri, quindi la possibilità di espellere facilmente l’aria intrappolata mi aiuta a ottenere una sensazione costante nel mio bike park locale.

Infine, Fox offre un parafango corto e uno lungo (mostrato installato sopra). Entrambi sono molto resistenti e sono un grande fan di come si fissano. Sebbene sia un po’ fastidioso dover usare una chiave da 13 mm per rimuovere gli spurghi e riavvitarli, sono molto sicuri e non rovinano la vernice della parte inferiore dei foderi.

Grip X2

Qui di seguito è riportato un confronto tra il nuovo Grip X2 (a sinistra) e il Grip2 (a destra, senza il pomello di regolazione della compressione). Il Grip X2 ha ora una valvola di base maggiorata da 24 mm con 23 lamelle, mentre l’ammortizzatore Grip2 aveva una valvola di base da 20 mm con sole 7 lamelle. Ciò consente una gamma più ampia di regolazioni e un maggiore controllo sul ritorno. Il fatto che l’intera architettura del nuovo ammortizzatore sia più grande in generale consente di ridurre le pressioni e quindi di migliorare le prestazioni, consentendo ai biker di utilizzare pressioni inferiori delle molle ad aria.

Fox 38 Grip X2 set up

Per quanto riguarda l’aria, sono partito da 86 psi, un valore leggermente inferiore a quello raggiunto con la precedente 29″ da 170 mm di escursione. È interessante notare che, grazie al miglior supporto dal lato dello smorzamento, ho potuto utilizzare uno o zero riduttori di volume, mentre con la Grip2 di solito utilizzavo due riduttori di volume. Per quanto riguarda la regolazione dell’idraulica, ho iniziato con le impostazioni consigliate e poi ho sperimentato un po’ fino a trovare il punto giusto…

Fox 38 Grip X2 sul sentiero

In parole povere e semplici, la mia impressione iniziale è stata che sembra che il nuovo sistema muova più olio in modo migliore e più controllato. In questo modo, in linea con le dichiarazioni di Fox, ho potuto fare meno affidamento sul lato delle molle ad aria per ottenere la dinamica di guida che cercavo, potendo contare maggiormente sul lato dello smorzamento. Come abbiamo accennato in precedenza, ciò significa che ho utilizzato una pressione dell’aria leggermente inferiore, uno o due riduttori di volume in meno e un maggiore smorzamento, in particolare alle alte velocità di compressione. Sull’ammortizzatore Grip2 il mio HSC era a un click dall’apertura completa e non ho sfruttato la regolazione perché mi sono accorto che la forcella si induriva piuttosto rapidamente. Con il Grip X2, invece, mi sono trovato più vicino alla parte centrale dei click e ho effettuato una regolazione fine di un clic o due in entrambe le direzioni in base alle condizioni di guida.

Questo può e deve essere interpretato come un intervallo di regolazione *utilizzabile* notevolmente migliorato. Per mettere un punto più preciso sulle cose, è giusto dire che sono stato in grado di gestire un assetto più lineare, che si è rivelato vantaggioso sui terreni più accidentati, in particolare a metà corsa. Questo miglioramento si è manifestato innanzitutto con un minore affaticamento delle mani, ma anche con una maggiore sicurezza sui terreni più accidentati e a velocità più elevate.

Un aspetto che ho notato è che inizialmente la forcella era un po’ meno vivace e sembrava molto incollata al terreno, in particolare sulle asperità di piccole e medie dimensioni. Questo si collega logicamente ad un maggiore smorzamento e, anche se non ricordo esattamente dove mi trovavo con la generazione precedente per quanto riguarda i click del ritorno a bassa velocità, mi sono ritrovato ad accelerare leggermente la regolazione per avere un po’ più di spinta quando avevo bisogno di staccare la bici da terra per compensare questa sensazione. Vale la pena notare che questo non è andato a scapito del comfort o della trazione, quindi si tratta di un netto miglioramento. Anche se potrei essere accusato di essere troppo sensibile ai rumori della bicicletta, un altro aspetto positivo che ho notato è che la nuova cartuccia sostanzialmente più silenziosa. Direi addirittura che è la forcella più silenziosa che ho guidato finora in questa categoria.

Passiamo ora ad alcune caratteristiche e aspetti che sono rimasti invariati rispetto alla Fox 38, ma che vale la pena di approfondire. A parte i problemi con gli assemblaggi scricchiolanti della piastra e del cannotto di qualche anno fa, credo che il telaio che ospita tutti i componenti di questa forcella sia quasi perfetto, soprattutto in termini di rigidità e maneggevolezza, quindi perché rovinare una cosa buona? Questo vale sia per la rigidità torsionale in curva sia per la rigidità in avanti/indietro in caso di frenata potente: la 38 è eccellente in entrambi gli aspetti. Non ho mai avuto problemi di boccole con nessuna delle 38 che ho posseduto o provato nel corso degli anni, ma mi è stato riferito che Fox ha migliorato in silenzio le boccole inferiori sui modelli MY25. Altri punti di forza di questo telaio sono gli spurghi, l’asse flottante e gli eccellenti parafanghi e il loro fissaggio.

Un aspetto che inizialmente avevo considerato un punto a sfavore è che Fox rinuncia a un freno a montaggio diretto da 200 mm per un’opzione da 180 mm. Lo svantaggio di questa scelta è che è leggermente meno semplice, dato che la maggior parte dei biker avrà bisogno di una qualche forma di adattatore per i freni. Tuttavia, la recente vittoria di Martin Maes a Loudenville in sella a un rotore anteriore da 180 mm ha scatenato un po’ di discussioni sull’argomento e vale la pena di soffermarsi un po’. Un altro argomento a favore di un rotore anteriore da 180 mm è l’imminente Magura Gustav Pro, che sarà caratterizzato da rotori spessi 2,5 mm e da una potenza di arresto senza precedenti. Dopo tutto, i rotori più piccoli hanno anche una migliore altezza da terra.

Se devo esprimere una piccola lamentela nei confronti della Fox 38 Grip X2, è che il tampone di fine corsa è inferiore alla media. Almeno secondo me. Tuttavia, direi la stessa cosa anche dell’ultima versione e del principale concorrente di questa forcella, la RockShox ZEB, quindi non è che la 38 sia un’eccezione in questo senso. Voglio avere la possibilità di impostare la mia forcella in maniera abbastanza lineare, ma senza dovermi preoccupare dei colpi quando le cose vanno un po’ fuori controllo. Vale la pena di notare che per me questi bruschi fondo corsa sono piuttosto rari, ma il punto è sempre lo stesso. In sostanza, voglio avere la botte piena e la moglie ubriaca, e quindi sogno un giorno in cui le forcelle da mountain bike non di lusso abbiano fondocorsa idraulici o, per lo meno, tamponi più grandi, rastremati e/o incassati.

Conclusioni

Nel complesso, sono rimasto estremamente impressionato dalla Fox 38 Grip X2 e la metterei in cima alla mia lista nella situazione attuale del mercato. Per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, se il prezzo è un po’ alto per voi, prendete in considerazione la versione Performance Elite, che vi fa risparmiare circa 100 dollari solo grazie all’eliminazione del rivestimento Kashima, bello ma non del tutto necessario. Se attualmente siete soddisfatti della vostra Fox 38 ma volete darle una rinfrescata, un’altra opzione è l’aggiornamento dell’ammortizzatore Grip X2. Inoltre, se state pensando di seguire questa strada e non avete bisogno di tante regolazioni, anche l’ammortizzatore Grip X a 3 posizioni è un’ottima opzione, oltre a disporre di un solido blocco. In ogni caso, credo che si possa affermare con certezza che la 38 rimane la forcella di riferimento nella categoria Enduro e alla fine della giornata c’è ben poco, se non nulla, da criticare. Tanto di cappello a Fox per l’aggiornamento.

