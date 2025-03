Epic Trail: corsi e viaggi 2025

Se segui Epic Trail, sai già che per noi la MTB è più di una passione: è esplorazione, crescita, condivisione ed emozioni. Oltre a raccontare storie di trail epici in giro per il mondo, mettiamo la nostra esperienza a disposizione di chi vuole migliorare la tecnica e vivere la bici con maggiore sicurezza e divertimento.





I nostri corsi sono a numero chiuso, proprio per garantire il numero massimo di rider per istruttore. I partecipanti verranno sempre divisi in gruppi omogenei sulla base del nostro archivio dati (per chi ha già partecipato ai nostri corsi), dell’autovalutazione compilata tramite un modulo specifico e successivamente attraverso una verifica eseguita sul campo e valutata dai nostri coach.

I NOSTRI CORSI: FORMAZIONE E AVVENTURA SU DUE RUOTE

Il nostro obiettivo è supportare con metodo ed esperienza i rider nel perfezionare la loro guida, affrontare nuovi terreni con sicurezza e scoprire il piacere di pedalare, consapevoli delle proprie capacità e dei propri limiti. I nostri corsi, pensati per ogni livello, combinano tecnica, esperienza e passione, con istruttori qualificati e location di qualità dove sono disponibili concrete opportunità di pratica ed allenamento, quindi dove il successo dell’apprendimento è garantito.

Che tu sia un principiante o un rider esperto, troverai il corso perfetto per te.

CALENDARIO CORSI 2025 – primo semestre 2025

Epic LAB – Il nostro primo step

2 Marzo | 6 Aprile – Brescia (BS)

8 Marzo | 9 Marzo – Vallerotonda (FR) NOVITÁ 2025

22 Marzo | 23 Marzo | 17 Maggio – Cumiana (TO)

29 Marzo – Monte Senario (FI) NOVITÁ 2025

12 Aprile | 17 Maggio – Terlago (TN)

10 Maggio | 11 Maggio – Ascoli Piceno (AP)

12 Luglio | 09 Agosto – Dolomiti Paganella Bike (TN)

CLINIC – Corsi di un giorno per un miglioramento rapido e mirato

16 Marzo | 13 Aprile: Clinic Trail – Brescia (BS)

30 Marzo: Clinic Trail – Monte Senario (FI) NOVITÁ 2025

11 Maggio | 7 Giugno: Clinic Trail – Terlago (TN)

18 Maggio: Clinic Alpine – Cumiana (TO)

26 Luglio | 30 Agosto Clinic Gravity – Dolomiti Paganella Bike (TN)

27 Luglio | 31 Agosto Clinic Alpine – Dolomiti Paganella Bike (TN)

EPIC CAMP – Esperienze complete su più giorni per imparare divertendosi

22-23 Marzo | 17-18 Maggio – Cumiana (TO)

12-13 Aprile – Finale Ligure (SV)

10-11 Maggio – Ascoli Piceno (AP)

13-14-15 Giugno | 28-29 Giugno | 2-3 Agosto | 6-7 Settembre – Dolomiti Paganella Bike (TN)

18-19-20 Luglio – Valle d’Aosta (AO)

EPIC E-CAMP – corsi specifici per E-bike

8-9 Marzo – Vallerotonda (FR) NOVITÁ 2025

5-6 Aprile – Terlago (TN)

24-25 Maggio – Varazze (SV)

7-8 Giugno – Monghidoro (BO)

EPIC EXPERT CAMP- massimo 5 rider per istruttore – livello tecnico minimo garantito

12-13 Aprile – Finale Ligure (SV)

28-29 Giugno | 2-3 Agosto | 6-7 Settembre – Dolomiti Paganella Bike (TN)

CORSI E LEZIONI PRIVATE

Contattateci. Dai fondamentali della guida alle tecniche avanzate, fino ai viaggi più avventurosi: scegli il tuo corso e preparati a vivere un’esperienza indimenticabile! Scopri di più e prenota il tuo posto su www.epic-trail.com

VIAGGI E TOUR

I viaggi Epic Trail nascono dalla voglia di condividere con voi ciò che crediamo sia l’ESSENZA della MTB: emozioni, relazioni profonde con il territorio esplorato e le persone incontrate, contatto con culture apparentemente lontane dal nostro modo di vivere. La MTB sarà il mezzo attraverso cui esploreremo nuovi single trail, luoghi esotici e sconosciuti: servirà un buon allenamento ma più di tutto un gran cuore pronto a ricevere le bellezze che incontreremo!

CALENDARIO VIAGGI 2025 (nuove avventure in arrivo per il 2026)

La Palma – Enduro Paradise – dal 27 Settembre – al 3 ottobre

La Palma Enduro Paradise | Chiudete gli occhi, provate ad immaginarvi immersi nel nostro fresco dicembre italiano, seduti di fronte ad un fuoco scoppiettante, in questa suggestiva atmosfera, dove sogneresti di essere a raidare? Se anche voi vi state immaginando a raidare in maniche corte trail epici a picco sull’oceano, in compagnia di qualche buon amico e liberi dai pensieri del della nostra quotidianità…aprite gli occhi, non è un sogno, state immaginando di raidare sull’ isola di La Palma!

Marocco – Avventura nell’Atlas – dall’ 1 Novembre – al 8 Novembre

Hai mai immaginato di poter esplorare in sella della tua MTB un territorio selvaggio, inesplorato, che può contenere infinite avventure e tutta l’essenza di un viaggio? Se la risposta è si, allora questa avventura nella catena montuosa dell’Atlas fa per te.

Un viaggio che vuole essere scoperta di nuove culture ed usanze, condivisione di emozioni e momenti unici, esplorazione di paesaggi selvaggi e un’esperienza da vivere a 360 gradi in sella alla propria MTB in un contesto unico al mondo.

Scopri di più e prenota il tuo viaggio su www.epic-trail.com/viaggi-e-tour/