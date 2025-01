9point8 iNVRS: pedali in gomma, pin nella suola

Strano che nessuno ci abbia pensato prima: in effetti i pin nella suola delle scarpe hanno un ottimo grip su dei pedali in gomma. 9point8 presenta iNVRS, un sistema invertito di pedali e scarpe.





Dettagli



.

– Peso: 588g/paio

– Spessore: 20 mm

– Dimensioni (patch di contatto): 97 mm x 95 mm (L x L)

– Configurazione dei cuscinetti: cuscinetti a rullini, a sfere e a strisciamento. Sigillato (ricostruibile) (2 cuscinetti, 1 boccola)

– Materiale: nylon rinforzato sul corpo / Gomma a mescola proprietaria a lento ritorno (sostituibile)

– Opzioni perno: perni avvitati lunghi o corti / tacchetti SPD

– Materiale dei perni: punte in carbide. I corpi dei pin sono in acciaio placcato, quelli dei pin SPD in alluminio.

– Peso dei perni/SPD Cleat: 50x perni lunghi 93g, 50x perni corti 70g, SPD Cleat 101g/paio

– Asse: Acciaio legato, placcato, esagono da 8 mm

– Colori: Nero, Grigio Lupo

– In vendita su 9point8

I pedali iNVRS da soli (senza pin) possono essere utilizzati quando la presa sul pedale non è critica, come sulle city bike o le ebike.