Non fatemi cadere nel fiordo di Como!

Sono tornato in zona Lecco per esplorare qualche bel sentiero che scende a picco sul Lago di Como. Purtroppo il meteo non mi ha assistito e quindi ho dovuto dirottare per qualcosa di più “sicuro”, allora apro Training Camp e cerco qualche bell’itinerario: la cima del monte Coltignone sembra fare al caso mio.

Traccia GPS







.

Cosa indosso

– Jersey manica lunga Mons Royale

– Jersey manica corta Mons Royale

– Pantaloni Mons Royale

– Fondello

– Calze Mons Royale

– Casco Uvex Renegade

– Occhiali Uvex Sportstyle

Mountain bike

– Merida One Forty