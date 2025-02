Visto che in tanti mi chiedete quale materiale io usi per girare i video, oggi andiamo a vedere insieme come realizzo i miei contenuti, che attrezzatura uso e come la uso.

DJI Osmo Action 4

Hover X1 Pro MAX







Identità e ritmo

Action Cam – Dji Osmo Action 5 PRo

Fov Boost Lens

Come utilizzo la action Cam – Settaggi

Riprese in verticale

Il drone

Hover X1 Pro MAX – New Entry

Come utilizzo il drone

Lo smartphone

Conclusioni e consigli

