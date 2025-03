Guardando gli itinerari su Training Camp per prendere ispirazione per un nuovo giro mi sono imbattuto su un itinerario molto interessante sul Corno D’Aquilio, con una discesa, che secondo la descrizione, sembrerebbe molto selvaggia: non rimane che andarla a provare!

Traccia GPS





Cosa indosso

– Jersey manica lunga Mons Royale

– Jersey manica corta Mons Royale

– Pantaloni Mons Royale

– Fondello

– Calze Mons Royale

– Casco Uvex Renegade

– Occhiali Uvex Sportstyle

Mountain bike

– Merida One Forty