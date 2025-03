Nuovo casco MET Revo

Met presenta il nuovo casco da all mountain, il Revo, che prende il posto del Roam.

[Comunicato stampa] Naturale evoluzione del MET Roam, il MET Revo si spinge oltre, perché la sicurezza non è mai statica. Combinando gli standard di impatto lineare e rotazionale, abbiamo ottimizzato il design del casco in modo da garantire le prestazioni in un’ampia gamma di energie d’impatto.





Con una valutazione Virginia Tech a 5 stelle e la certificazione NTA 8776, è costruito per soddisfare le esigenze della moderna guida in MTB e e-MTB.

Progettato per le lunghe corse, abbiamo sviluppato il MET Revo in The Tube, la nostra galleria del vento interna. I canali di ventilazione interni del MET Revo offrono un aumento del 23,5% dell’efficienza di raffreddamento rispetto al suo predecessore.

Dotato di Mips Air Node per ridurre le forze d’impatto rotazionali e di un sistema di calzata Safe-T Heta per una vestibilità precisa e confortevole, il MET Revo è costruito per dare fiducia in ogni corsa.

La nostra galleria del vento proprietaria ci permette di perfezionare e migliorare le prestazioni di ventilazione dei nostri caschi. MET Revo è più ventilato del 23,5% rispetto al suo predecessore, come dimostrato dai dati.

L’NTA 8776 è l’unico standard di sicurezza creato per la velocità delle biciclette elettriche. Grazie alla certificazione NTA, il MET Revo è in grado di dissipare una quantità significativamente maggiore di energia d’impatto. La calotta ha anche una maggiore copertura testata sugli impatti intorno alle due aree cerebrali più sensibili: la schiena e le tempie.

Il casco è testato ad una velocità d’impatto superiore del 21% ed è in grado di dissipare fino al 43% in più di energia d’impatto, aggiungendo una copertura extra del 10% nelle due aree cerebrali più sensibili: la schiena e le tempie.

Il Virginia Tech Helmet Lab ha testato il MET Revo e ha ricevuto la massima valutazione di 5 STELLE! Il Virginia Tech Helmet Lab fornisce una valutazione oggettiva della sicurezza dei caschi. Fornisce una valutazione basata sulle energie d’impatto lineari e rotazionali, andando oltre lo stato dell’arte degli standard di sicurezza dei caschi.

La visiera è regolabile, è dotata di un sistema di sgancio di sicurezza che la fa staccare in caso di caduta ed è anche flessibile per evitare che il casco cambi posizione sulla testa durante gli impatti.

Grazie al nostro sistema di ritenzione Safe-T Heta, MET Revo offre un equilibrio e una stabilità eccezionali sulla testa, senza disagi e compatibile con qualsiasi occhiale di vostra scelta. La cintura a 360° garantisce l’assenza di punti di pressione sul cranio e la regolazione verticale, facile da usare, consente di ottenere una vestibilità individuale.

Il sistema di fissaggio magnetico Fidlock rende semplice il fissaggio del casco, anche indossando i guanti.

Dettagli

Weight M size: 390g

Sizes: S (52-56cm) | M (56-58cm) | L (58-61cm)

Certifications: NTA 8776 | CE | US | AS-NZ

In-mould polycarbonate shell with EPS liner

Mips AIR® rotational management system

NTA 8776 certified

Extended back head and temple coverage

Fidlock® magnetic buckle

Adjustable visor

Safety release and flexible injected visor

Safe-T Heta fit system

360° head belt and 3 vertical adjustments

Ventilation improvement of 23% compared to its predecessor

23 vents; internal, engineered air channeling system

Full polycarbonate wrap

Strap anchors embedded in the EPS shell

Sunglasses ports

Soft storage bag included

Prezzo: 200€

Met