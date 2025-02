One Up pedali Clip: modifica e sostituzione delle piastre

Quando One Up ha presentato i suoi primi pedali a sgancio rapido, dopo qualche giorno ce ne è arrivato un paio per un test. Da allora siamo stati in contatto con l’azienda canadese per un problema al momento dello sgancio (dettagli qui). Ci fa piacere che One Up abbia preso seriamente il nostro feedback, e quello di altri tester, per avviare una procedura di richiamo e miglioramento dei pedali. Ricordatevi che potete vincerne un paio (con le nuove piastre) nella nostra Winter Cup di febbraio.

[Comunicato stampa] Noi di OneUp ci impegniamo a fornire ai nostri biker i migliori prodotti e servizi possibili. Per questo motivo, pubblichiamo un avviso di miglioramento del prodotto e di modifica in corsa per i nostri pedali Clip di recente introduzione.





Abbiamo ricevuto informazioni dai nostri clienti sul fatto che, in rare e specifiche condizioni, alcuni biker potrebbero avere difficoltà a sganciarsi dal pedale. Il verificarsi di questo problema dipende da una combinazione di diverse variabili, tra cui il tipo di scarpa, la marca della tacchetta, la posizione della tacchetta e la tecnica. Molti riscontreranno mai questo problema. Tuttavia, abbiamo sviluppato un miglioramento per eliminare il potenziale di questo problema e garantire le migliori prestazioni possibili.

Il miglioramento consiste nella sostituzione delle piastre posteriori degli attacchi su ciascun lato del corpo del pedale, proprio davanti al meccanismo degli attacchi. Le piastre posteriori aggiornate migliorano la scorrevolezza dello sgancio, indipendentemente dalla scarpa, dalla marca della tacchetta, dalla posizione della tacchetta o dalla tecnica. L’installazione delle nuove piastre è un processo semplice e veloce, qui trovate le istruzioni.

Per i prossimi passi, chiediamo a chiunque abbia riscontrato insolite difficoltà a sganciare i pedali OneUp Clip di smettere di usarli e di approfittare dell’opportunità di migliorare i propri pedali. I biker che desiderano aggiornare i propri pedali devono contattare il nostro servizio clienti e concordare la soluzione preferita. I clienti che scelgono di effettuare l’aggiornamento da soli riceveranno un kit con piastre di attacco migliorate, attrezzi e istruzioni passo-passo. In alternativa, i clienti possono inviare i loro pedali Clip a OneUp per l’installazione delle piastre di fissaggio migliorate da parte di OneUp, dopodiché i pedali aggiornati saranno restituiti al cliente. In entrambi i casi, OneUp coprirà tutte le spese di spedizione associate. Prevediamo di rendere disponibili i kit di miglioramento in circa 6-8 settimane dalla data di questa comunicazione.

Il nostro obiettivo è garantire che ogni prodotto OneUp offra le migliori prestazioni e affidabilità. Se un cliente ha domande o necessita di assistenza per la procedura di restituzione, può contattarci all’indirizzo [email protected]. Apprezziamo la pazienza e la comprensione dei nostri clienti e dei nostri partner di vendita al dettaglio mentre affrontiamo questo problema.