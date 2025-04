Nuovi pedali One Up Wave

One Up Components presenta i nuovi pedali flat Wave, disponibili da subito sul loro sito in diverse colorazioni.

[Comunicato stampa] Con il nuovo profilo Wave, la presa e il controllo della bicicletta sono ottimali. La maggior parte dei profili dei pedali piatti sono convessi o concavi. Wave è una forma ibrida convessa/concava brevettata che favorisce una posizione di guida aggressiva con i talloni abbassati e offre una pedalata più naturale da seduti.





La parte anteriore del pedale ha un profilo concavo che offre una presa senza pari alla parte anteriore del piede. In questo modo il piede rimane saldamente in posizione durante la discesa e la scarpa non scivola in avanti. La parte anteriore rialzata facilita inoltre la regolazione del piede senza dover togliere completamente la scarpa dal pedale.

La metà posteriore del pedale è inclinata per favorire una posizione aggressiva del piede con il tallone verso il basso per una maggiore potenza e controllo. Questo nuovo profilo mantiene il piede in posizione senza affidarsi esclusivamente a perni più lunghi e affilati. Con Wave, il piede viene trattenuto dalla forma del pedale, non solo dai perni.

Il pedale Wave utilizza una configurazione collaudata di asse, cuscinetti e boccole per una maggiore affidabilità. Utilizziamo boccole igus™ e tre cuscinetti a cartuccia su un asse in cromo sufficientemente robusto per tutti i tipi di riding, comprese le DH e le E-bike. Wave utilizza gli stessi cuscinetti, boccole e guarnizioni dei nostri pedali Clip, e ogni paio di pedali è corredato di un attrezzo per il dado del cuscinetto del pedale, in modo che i biker possano facilmente effettuare la manutenzione a casa.

Poiché il design Wave incoraggia naturalmente i talloni a scendere, i pin sono angolati fino a 10 gradi per essere verticali durante la guida. In questo modo si sfrutta il profilo Wave e si aumenta l’aderenza, senza dover ricorrere a pin più lunghi. I pin dei pedali Wave sono caratterizzati da un design “Hollow-Hex” che consente di eliminare più facilmente il fango. Sono inoltre compatibili con i pedali in alluminio originali di OneUp.

Ogni pedale viene fornito con 9 pin installati per lato. È presente un 10° foro aggiuntivo che consente di utilizzare fino a 10 pin per lato. I pin aggiuntivi sono inclusi nella confezione.

Abbiamo iniziato a pedalare con il profilo Wave nel gennaio 2022. Da allora, abbiamo testato 8 diverse iterazioni della forma. Dopo migliaia di ore in bici, siamo entusiasti di condividere la nostra nuova concezione di pedale piatto.

I colori:

Specifiche