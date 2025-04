Trickstuff Piccola HD Titanium

Trickstuff presenta una nuova versione dei freni Piccola, con una leva in titanio stampata in 3D.

[Comunicato stampa] Siete stanchi delle autostrade dei bike park? Desiderate sentieri incontaminati, anche a rischio di rimanere bloccati in mezzo al nulla? È proprio qui che vi troverete, nel terreno della Piccola HD Titanium. Dove la stabilità e le abilità di arrampicata sono messe alla prova, la Piccola HD Titanium brilla grazie alla combinazione del pompante Piccola e della potente pinza a quattro pistoncini C42. Le leve dei freni in titanio stampate in 3D e i pompanti disposti radialmente sono una chicca. Con il suo alto rapporto idraulico di 9 mm nel pistone del pompante e di 14/17 mm nella pinza, l’olio dei freni viene convogliato nei quattro pistoni con grande forza e vi porta in sicurezza a fermarvi quando gli ostacoli imprevisti saltano fuori dal nulla. I pistoni cavi in acciaio inox resistenti al calore e l’olio dei freni Bionol evitano il surriscaldamento dei freni.





Con la trasmissione lineare della potenza, la forza frenante viene trasmessa proporzionalmente dalla leva del freno al sistema frenante. Ciò significa che il freno sviluppa tutto il suo effetto frenante non appena viene raggiunto il punto di pressione e aumenta costantemente quando la leva viene applicata con più forza. Lo sviluppo della forza frenante è quindi prevedibile e facile da regolare, in modo da abituarsi rapidamente al feeling dei freni.

La leva è realizzata in titanio, un materiale noto per la sua eccezionale robustezza e resistenza alla corrosione. Scelta obbligata in settori molto esigenti, come la tecnologia medica e l’aerospaziale, questo materiale offre vantaggi significativi. Grazie alla sua maggiore resistenza rispetto all’alluminio, è necessario meno materiale per ottenere le stesse prestazioni. Sebbene il titanio non sia intrinsecamente più leggero dell’alluminio, l’uso della manifattura additiva consente di progettare una leva più leggera e più resistente.

Le strutture stampate parzialmente cave riducono ulteriormente il peso, pur mantenendo una resistenza impressionante. Il titanio non reagisce all’umidità o al sudore, quindi non sono necessari ulteriori rivestimenti per la protezione dalla corrosione. La superficie di contatto presenta un’esclusiva struttura a nido d’ape, impossibile da creare con la lavorazione tradizionale. Questo design non solo riduce il peso, ma, in combinazione con la struttura ottimizzata della superficie, fornisce anche un ottimo grip, anche senza guanti.

Nella fabbricazione additiva, la polvere metallica fine viene applicata strato per strato e fusa selettivamente con un raggio laser o elettronico per creare la geometria desiderata. Il vantaggio principale del processo a polvere è l’elevato livello di dettaglio e la capacità di realizzare strutture complesse e intricate o geometrie difficili da raggiungere, come cavità o canali interni, senza la necessità di strumenti o strutture di supporto aggiuntive. La produzione additiva ci permette di produrre componenti altamente precisi e durevoli e di dare vita a idee progettuali innovative. Per noi è particolarmente stimolante creare nuove forme che sarebbero impossibili da realizzare con tecniche di produzione tradizionali come la fresatura. Inoltre, lo spessore delle pareti può essere regolato con precisione in base alle sollecitazioni del componente, ottenendo una stabilità ottimale con un peso minimo.

Un altro punto di forza è l’efficienza dei materiali. Viene fusa solo la polvere necessaria per il processo di stampa, riducendo al minimo gli scarti e rendendo la produzione più efficiente. La polvere in eccesso può essere riutilizzata dopo il processo di stampa senza bisogno di ulteriori lavorazioni, mentre le strutture di supporto possono essere riciclate.

Le leve sono disponibili come kit e sono completamente compatibili con tutti i freni Piccola e Piccola HD, offrendo agli attuali proprietari un modo semplice per perfezionare il loro setup. Possono essere acquistate singolarmente per pompanti destri o sinistri, con una scelta di perni neri o argentati per adattarsi perfettamente alla scatola del pompante esistente.Peso (leva incl. cuscinetti a sfera): 14,5g

Prezzo: da 1.100€ sul sito Trickstuff o in negozio.