OneUp Components annuncia il nuovo manubrio V2 in carbonio. La prima versione ci aveva convinto in toto.

[Comunicato stampa] Il nuovo manubrio OneUp V2 è il manubrio in carbonio più avanzato del mercato. Il nostro manubrio V2 offre una comodità (=compliance in inglese) e una resistenza leader nel settore ed è fino al 33% più comodo in verticale rispetto al manubrio V1. V2 è disponibile in una nuova larghezza dedicata di 760 mm. La larghezza di 800 mm aggiunge un’opzione di rise di 50 mm oltre ai rise di 20 e 35 mm. Tutte le misure e i rise sono certificati per l’uso in E-bike e DH.





Il nostro design ovale brevettato si basa sulla sua geometria unica per fornire una maggiore comodità verticale. Abbiamo rielaborato il profilo ovale per offrire il miglior equilibrio tra compliance, comfort e rigidità dello sterzo. Questo riduce l’affaticamento delle mani e conferisce ai manubri OneUp una sensazione unica.

Manubrio da 800mm

La sezione ovale più pronunciata del manubrio V2 offre una cedevolezza tra il 13 e il 33% in più rispetto al manubrio V1, a seconda della larghezza e del rise. Il manubrio V2 Carbon da 800 mm aggiornato è ora disponibile in tre rise: 20, 35 e 50 mm. Tutti i manubri OneUp hanno 8° di backsweep e 5° di upsweep.

Nuovo manubrio da 760mm

Quando si taglia un manubrio, la sua comodità diminuisce. Volevamo offrire ai ciclisti che tagliano i loro manubri a larghezze più ridotte le stesse caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni dei nostri manubri a larghezza piena da 800 mm. Il nuovo manubrio V2 760 offre una compliance a tutta larghezza in un pacchetto più piccolo. È il 33% più comodo di un manubrio V1 tagliato a 760. La sezione ovale è anche più stretta rispetto al manubrio da 800 mm, lasciando più spazio per i comandi. Il 760 è disponibile nelle opzioni di rise da 20 e 35 mm.

Nuovo rise da 50mm

Volevamo un manubrio OneUp più alto. Un manubrio più alto facilita la guida su terreni ripidi, distribuendo più equamente il peso sulla bicicletta. Il manubrio alto offre anche una posizione di guida più eretta e confortevole per le lunghe uscite. L’opzione di rise di 50 mm è disponibile nella larghezza di 800 mm.

DH ed Ebike

Il manubrio V2 Carbon supera la certificazione Category-5 Gravity EFBE Tri-Test ed è approvato per tutti gli stili di guida, compresi DH ed E-Bike, in tutte le larghezze e altezze. I manubri OneUp Carbon sono collaudati nel circuito WC DH e Jackson Goldstone ha recentemente vinto la Red Bull Hardline con un manubrio OneUp Carbon.

Specifiche OneUp Components manubrio in carbonio V2