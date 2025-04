Chiude The Place di Aosta

Chiude The Place, il bike hub di Aosta, unn progetto di Scott. Ne avevamo parlato in diversi articoli che riguardavano i magnifici itinerari del posto, perché aveva un negozio con officina adiacente ad un bar e ristorante. Dispiace per chi ci lavorava e per tutte le attività che ci giravano attorno, a cui auguriamo di ritrovare un lavoro in fretta.

The Place era stato aperto solo 4 anni fa. L’officina era gestita da Marco “Yoda” Nicoletti, una vecchia conoscenza del forum, che ha aperto un Gofundme per poter acquistare gli attrezzi e continuare l’attività altrove. Qui il link.