Nuove Continental Dubnital, Trinotal e Magnotal

Continental presenta le nuove Dubnital, Trinotal e Magnotal, delle gomme da XC e trail riding leggero che prendono il posto delle classiche Race King e Cross King. Ora provate a ricordarvi i nomi…

Dubnital





Dubnital è progettato per condizioni da asciutte a umide e per terreni rocciosi, duri e mediamente smossi. Affronta le sfide del moderno cross-country e downcountry in velocità. Dubnital supera il suo predecessore, il campione “Race King”, e porta le prestazioni a un livello superiore.

Trinotal

Trinotal è veramente versatile, progettato per essere utilizzato su terreni misti duri e leggeri, asciutti o umidi. Trinotal sostituisce il suo predecessore, il popolare “CrossKing”. Conquista le varie sfide del moderno cross-country e downcountry.

Magnotal

Magnotal è progettato per condizioni da asciutto a bagnato, per terreni duri, sciolti o fangosi, ed è la soluzione ideale per gli usi aggressivi di down-country, all-mountain e trail. Il disegno del battistrada e la carcassa di nuova concezione stabiliscono un nuovo standard per gli pneumatici MTB allround, colmando il divario con la nostra gamma Gravity.

Continental