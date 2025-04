Non è solo un ciclista, è una persona

Si fa gran parlare dei (troppi) morti e incidenti di ciclisti sulle strade, ma poi, concretamente, si fa poco e niente per educare e quindi prevenire. È opinione di chi scrive che sarebbe importante sensibilizzare ed educare l’opinione pubblica come unico strumento per prevenire gli incidenti e comportamenti pericolosi verso i ciclisti da parte degli automobilisti. In un contesto attuale dove l’attenzione verso i ciclisti anche a livello di scuola guida è scarso.

L’associazione Cycling Scotland ha pubblicato un bel video che coglie bene il punto.