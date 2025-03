Continental aggiunge le carcasse SuperSoft Enduro ad Kryptotal e Argotal

Continental aggiunge le carcasse SuperSoft Enduro alle gomme Kryptotal e Argotal. Ecco i dettagli e le misure. Prezzi e pesi non pervenuti.

[Comunicato stampa] A seguito della forte domanda, Continental ha presentato un ampliamento della sua popolare gamma di pneumatici Gravity. Per la prima volta, le carcasse Enduro del marchio saranno disponibili nell’attesissima mescola SuperSoft, che offre la massima aderenza ai rider aggressivi che affrontano terreni tecnici e impegnativi.





L’introduzione della mescola SuperSoft nel 2022 ha segnato un’evoluzione significativa nella tecnologia dei pneumatici Continental. Progettata per fornire una trazione e un controllo senza pari, questa mescola di gomma ultra-gripposa migliora l’aderenza su discese tecniche, radici bagnate e superfici sciolte. Abbinando la mescola avanzata alla carcassa Enduro di Continental, i biker possono sentirsi sicuri in curva e in frenata senza compromettere la durata.

Il pneumatico Continental per condizioni miste, Kryptotal, è ora disponibile anche per ruote da 20, 24 e 26 pollici, per soddisfare i biker che danno priorità all’agilità delle ruote più piccole insieme all’aderenza del pneumatico. La gamma è stata ampliata anche per le opzioni 29er e 27,5 pollici, per offrire maggiori possibilità di scelta. I rider possono scegliere le carcasse Enduro nella mescola SuperSoft per la massima aderenza o optare per la mescola Soft nella carcassa Trail per un equilibrio tra sostegno e durata. L’ampliamento della scelta consente di mettere a punto la propria configurazione scegliendo la combinazione di carcassa e mescola più adatta al proprio stile di guida.

Nuove opzioni di mescola e carcassa

Kryptotal Fr – Mescola da discesa – Mescola morbida – 60-622

Kryptotal Fr – Carcassa per Enduro – Mescola SuperSoft – 60-622

Kryptotal Fr – Carcassa da trail – Mescola morbida – 60-622

Argotal – Carcassa da enduro – Mescola supermorbida – 60-622

Nuove misure

Kryptotal Fr – Carcassa da trail – Mescola Endurance – 60-406

Kryptotal Fr – Carcassa da trail – Mescola Endurance – 60-507

Kryptotal Fr – Carcassa da enduro – Mescola morbida – 60-559

Kryptotal Fr – Carcassa da trail – Mescola endurance – 65-622

Kryptotal Fr – Carcassa da enduro – Mescola morbida – 65-622

Kryptotal Re – Carcassa da trail – Mescola endurance – 60-406

Kryptotal Re – Carcassa da trail – Mescola endurance – 60-507

Kryptotal Re – Carcassa da enduro – Mescola morbida – 60-559

Kryptotal Re – Carcassa da discesa – Mescola morbida – 65-584

Xynotal – Carcassa da trail – Mescola endurance – 65-584

