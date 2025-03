Perché capovolgere la bici ogni tanto

Ormai è diventata un’abitudine: quando qui in sede smontiamo una forcella da una bici, la mettiamo via a testa in giù. Il motivo è dato dal fatto che con il tempo l’olio tende ad accumularsi in fondo agli steli, lasciando “scoperte” le spugnette che vanno a lubrificare gli steli. Per un approfondimento su queste spugnette, e sul perché vadano lubrificate, cliccate qui.

È anche il motivo per cui le forcelle a steli rovesciati tendono a scorrere meglio: nel loro caso l’olio starà sempre in fondo agli steli, lubrificando le parti che invece in una forcella tradizionale tenderanno a seccarsi.





È dunque una buona abitudine, ogni tanto, lasciare la bici capovolta in garage.

Siete soliti farlo?