Nuova sella San Marco Mantra

San Marco ha presentato qualche mese fa la sua nuova sella per la MTB, la Mantra. Visto che abbiamo ben 3 selle da vincere nel nostro Challenge su Training Camp (avete tempo fino al 20 aprile), ecco i dettagli sul prodotto.

[Comunicato stampa] Con la nuova Mantra il brand Selle San Marco ridefinisce la propria visione per le discipline off-road. Il design lineare e minimalista lascia spazio a soluzioni tecniche che l’azienda di Asolo ha implementato per garantire il controllo del movimento e la corretta posizione durante la pedalata.





La caratteristica più evidente è la forma a delta di Mantra, che permette al ciclista di trovare facilmente il corretto e funzionale posizionamento in sella, una caratteristica fondamentale nei terreni irregolari dove le sollecitazioni sono costanti e i cambi di assetto

frequenti. Inoltre, per garantire una maggiore libertà di movimento per la sella Mantra è stata scelta la forma flat, completamente piatta.

Il naso è largo e imbottito (>40mm) per permettere un maggiore comfort in fase di spinta e un maggiore controllo in fase di discesa, mentre la scocca aperta diminuisce la pressione sulla zona perineale. La cover è però chiusa per evitare che il fango passi attraverso il foro.

Scheda Tecnica Mantra Carbon FX

Misure: W 154 x L 244 mm

Rail: Carbon FX

Peso: 187 g

Uso: Off-road

Prezzo consigliato al pubblico: 199,90 €

Scheda Tecnica Mantra Xsilite

Misure: W 154 x L 244 mm

Rail: Xsilite

Peso: 212 g

Uso: Off-road

Prezzo consigliato al pubblico: 149,90 €

Scheda Tecnica Mantra Manganese

Misure: W 154 x L 244 mm

Rail: Manganese

Peso: 229 g

Uso: Off-road

Prezzo consigliato al pubblico: 129,90 €

Selle San Marco