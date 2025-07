[Test] Sella San Marco Mantra

La sella San Marco Mantra è stata un’icona dell’off-road e quest’anno si rinnova completamente per tornare ad essere un punto di riferimento in discipline come Trail, Enduro e Gravel. Le caratteristiche principali sono una forma a delta, un naso ampio, profilo piatto e carrello allargato. Il naso è largo e imbottito (>40mm) per permettere un maggiore comfort in fase di spinta e un maggiore controllo in fase di discesa, mentre la scocca aperta diminuisce la pressione sulla zona perineale. La cover è però chiusa per evitare che il fango passi attraverso il foro.

É sempre difficile fare una recensione di una sella perchè è un oggetto molto personale, però è da marzo che la sto utilizzando e penso di poter affermare che è una delle selle più comode che abbia mai usato. Passo molte ore e giorni a pedalare senza avvertire particolari fastidi, il carrello più largo in acciaio aiuta a filtrare le vibrazioni dando effettivamente una miglior sensazione di comfort. Il profilo piatto ci permette di muoverci per trovare la posizione più efficace in fase di pedalata e il puntale di dimensioni generose ci offre comodità anche quando siamo costretti a spostarci in avanti nelle salite più ripide.





In discesa si riesce a spostare il peso del nostro corpo sopra la bici senza essere minimamente intralciati. In curva all’occorrenza è possibile

far pressione, con l’interno coscia, sulla punta della sella usandola come “timone” senza che ci dia fastidio.

Ho trovato questa sella ottima per il suo campo di utilizzo. É disponibile in tre versioni dove la differenza consiste solo nel materiale del carrello: due in acciaio e una in carbonio. Personalmente sconsiglierei la versione in carbonio perchè troppo rigida e ne snatura la sua identità.

Non è una sella adatta agli amanti delle salite tecniche e ripide in e-bike. Qui i vantaggi del profilo piatto si trasformerebbero in svantaggi, non troveremmo quel supporto sul fondo schiena che ci permette di spingere col bacino per tenere la ruota posteriore incollata a terra aumentando la trazione ed evitando lo slittamento.

Scheda Tecnica Mantra Carbon FX

Misure: W 154 x L 244 mm

Rail: Carbon FX

Peso: 187 g

Uso: Off-road

Prezzo consigliato al pubblico: 199,90 €

Scheda Tecnica Mantra Xsilite (in prova)

Misure: W 154 x L 244 mm

Rail: Xsilite

Peso: 212 g

Uso: Off-road

Prezzo consigliato al pubblico: 149,90 €

Scheda Tecnica Mantra Manganese

Misure: W 154 x L 244 mm

Rail: Manganese

Peso: 229 g

Uso: Off-road

Prezzo consigliato al pubblico: 129,90 €

Selle San Marco