Rivali: Nino Schurter incontra Julien Absalon

Quando si parla di gare di mountain bike XC, Nino Schurter è indiscutibilmente il più grande di tutti i tempi. Con 10 titoli mondiali Elite, un set completo di medaglie olimpiche e un incredibile record di 36 vittorie in Coppa del Mondo, ha conquistato tutto ciò che c’era da vincere. Ma chi è Nino oltre le gare, le vittorie e i record?

Nell’episodio 6 della nuova serie N1NO BEYOND, Nino incontra il suo più grande rivale, il francese Julien Absalon, per rivivere insieme alcune delle loro leggendarie ma sempre rispettose battaglie e per godersi il loro primo giro in bicicletta non competitivo insieme nella città natale di Nino, Chur. Altre rivalità significative lungo la sua carriera, con atleti come Jaroslav Kuhlavy, Victor Koretzky e Mathieu van der Poel, hanno contribuito a fare di Nino, e a mantenerlo, il GOAT.





Le grandi rivalità sono fondamentali per diventare il migliore possibile, e la carriera di Nino è stata costellata da innumerevoli battaglie con rivali iconici che hanno plasmato le sue tattiche, il suo stile di corsa e, in definitiva, lo hanno aiutato a crescere come atleta per anni.In questo episodio, Nino, un competitore feroce ma rispettoso, ci ricorda che la grandezza non si raggiunge da soli: è forgiata nel fuoco di una competizione incessante. “Senza i tuoi rivali, non sei niente. Sono loro che ti spingono a continuare, a dare il meglio di te,” ha commentato.

Prodotta dalla rinomata agenzia di content sportivi Cut Media, la docu-serie N1NO BEYOND va dietro le quinte per scoprire l’uomo dietro il corridore. Mentre Nino raggiunge l’apice della sua carriera competitiva, questa serie accompagnerà il pubblico in un viaggio al fianco di Nino, esplorando l’eredità incomparabile che ha lasciato nel mondo del mountain biking. La serie si avvicina in modo intimo e personale, ponendo domande e mostrando Nino in un modo mai visto prima.