Il nuovo S-Works Apparel

Specialized annuncia il lancio della nuova collezione S-Works Apparel 2025, una linea di abbigliamento da competizione nata dalla collaborazione con alcuni dei migliori atleti al mondo.





[Comunicato stampa] Frutto di oltre cinque anni di sviluppo, test in galleria del vento e feedback continui da parte di team come SD Worx-Protime, Red Bull – BORA – hansgrohe e Specialized Factory Racing, la nuova collezione porta sul mercato capi progettati per offrire il massimo in termini di aerodinamicità, comfort e durabilità.

Al cuore della collezione c’è l’innovativo tessuto SlipLayer, il più veloce mai testato da Specialized, capace di far risparmiare fino a 25 watt a 45 km/h. Utilizzato su capi come la S-Works Road Jersey e la S-Works Skin Suit, questo materiale ha già fatto la differenza nelle principali competizioni internazionali, contribuendo a vittorie prestigiose come quelle di Demi Vollering alla Vuelta España Femenina e Lotte Kopecky al Tour of Flanders.

La collezione include:

· S-Works Road Jersey: 24 watt risparmiati a 45 km/h, fit compressivo e dettagli pensati per ridurre ogni forma di resistenza aerodinamica.

· S-Works Bib Shorts: 20% più leggeri rispetto al modello SLR, dotati del fondello Triple Density Body Geometry per il massimo supporto sulle lunghe distanze.

· S-Works Skin Suit: il body più veloce mai realizzato da Specialized, con un risparmio fino a 10 watt rispetto ai precedenti modelli.

· S-Works MTB Jersey e Pants: sviluppati insieme a campioni come Loïc Bruni e Finn Iles, offrono resistenza estrema grazie all’uso di filati Dyneema®, mantenendo un fitting aerodinamico anche in ambito gravity.

“La nostra missione non era solo creare l’abbigliamento da ciclismo più veloce e confortevole di sempre, ma superare ogni limite conosciuto. S-Works è un progetto nato nelle corse, e costruito per vincerle,” dichiara Thomas Perren, leader del team Apparel Design di Specialized. Disponibile a partire dalla primavera 2025, la nuova linea S-Works rappresenta il culmine di una filosofia senza compromessi: Made In Racing, pensata per chi vuole solo il meglio, senza scuse.