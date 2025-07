Nuove ruote Race Face Era SL XC + Trail

Con l’aumento della popolarità delle bici con escursione corta (120-140 mm), i biker le spingono sempre più in là, chiedendo di più a ogni componente, soprattutto alle ruote. Ecco le Race Face Era SL: più leggere delle Enduro, più robuste delle XC. Ruote per i biker che vogliono gareggiare e girare per divertimento, tutto con lo stesso set di ruote.

Con soli 385 grammi per cerchio e 1530 grammi per set di ruote (6 bulloni), Era SL offre i cerchi in carbonio più leggeri di Race Face fino ad oggi, competitivi con le offerte XC ultraleggere, ma costruiti con la durata e la conformità necessarie per le giornate più impegnative. Le ruote Era SL offrono l’8,6% in più di cedevolezza laterale rispetto alle Era da enduro, riducendo l’affaticamento e mantenendo un efficiente trasferimento di potenza.





Il collaudato sistema di mozzi Vault offre un innesto di 3°, cuscinetti sovradimensionati per una maggiore durata e una manutenzione senza attrezzi. Progettato per garantire prestazioni costanti e affidabili su lunghe percorrenze, terreni accidentati e sforzi intensi.

Specifiche Race Face Era SL

Peso del cerchio: 385 g per cerchio

Peso del set di ruote: 1530 g (6 bulloni, nastro/valvole escluse)

Profondità del cerchio: 22 mm

Larghezza interna: 29 mm

Compatibilità larghezza pneumatico: fino a 2,6″

Dimensioni ruota: solo 29

Numero di raggi: 28 anteriore e posteriore

Ingaggio del mozzo: 3° con sei dentini