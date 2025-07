La discesa dai mille scalini

Primo giro ciclo-alpinistico della stagione, torno in zone conosciute per tentare di rifare una cima che non faccio da anni con una vista pazzesca su tutte le Dolomiti. Ma non tutto va per il verso giusto…

Cosa indosso





– Jersey manica lunga Mons Royale

– Jersey manica corta Mons Royale

– Pantaloni Mons Royale

– Fondello

– Calze Mons Royale

– Casco Uvex Renegade

– Occhiali Uvex Sportstyle

Mountain bike

– Merida One Sixty

I miei componenti sulla MTB

– Sospensioni e ruote DT Swiss

– Pedali, manubrio, manopole e attacco manubrio Leatt

– Gomme Schwalbe