Nuove guarniture Race Face Era e Turbine con pedivelle da 160mm

Race Face allarga la gamma delle sue guarniture Era e Turbine offrendo ora una pedivella lunga 160mm.

[Comunicato stampa] Vi siete mai chiesti se potreste trarre beneficio da pedivelle più corte? Oltre a ridurre le possibilità di impatto sui pedali, le pedivelle più corte possono migliorare l’adattamento alla bicicletta e alleviare il dolore al ginocchio, migliorando al contempo le prestazioni in discesa. Ora è possibile acquistare la nuova lunghezza di 160 mm sulle nostre pedivelle Era in carbonio e Turbine in alluminio. Tutte le pedivelle sono coperte dalla nostra garanzia a vita, cadute incluse.$







.

Prezzi

Era: 489€

Turbine: 230€

Race Face