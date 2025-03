Nuovi pedali Race Face Turbine

Race Face lancia i nuovi pedali flat Turbine, che presentano un paio di caratteristiche molto interessanti. Seguirà il test approfondito.

[Comunicato stampa] Quando un buon grip non è abbastanza. Il nuovissimo Pedale Turbine non è per tutti, ma solo per coloro che esigono una guida sicura e con alta aderenza. Per chi si spinge oltre i propri limiti e vuole che i piedi rimangano piantati sul pedale indipendentemente dal terreno, Turbine è la risposta. Con una piattaforma concava progettata per un grip migliore, un posizionamento ottimizzato dei perni e un design ergonomico raffinato, questo pedale è costruito per i biker che esigono il meglio.





Turbine presenta una concavità profonda 3 mm, la piattaforma del pedale più concava sul mercato. Questo design ferma il piede in maniera sicura, bloccandolo in posizione e mantenendo al contempo comfort e sostegno. A differenza dei concorrenti che creano “concavità” con pin molto alti, la gabbia dei Turbine è concava in tutte le direzioni, da davanti a dietro, da dentro a fuori, offrendo un livello di controllo senza pari. Turbine è più concavo del 17%, più leggero di 27 grammi e più spesso del 5% rispetto alla concorrenza più vicina. Troppa concavità può compromettere il comfort, mentre troppo poca compromette la sensazione di blocco. Turbine raggiunge l’equilibrio perfetto.

Caratteristiche principali Race Face Turbine