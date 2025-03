RULE Components: una nuova realtà nel mondo della componentistica ciclo

Selle 3D, nastri e una gamma completa di prodotti di alta qualità sono il biglietto da visita di una nuova azienda che si propone nel mondo ciclo: RULE Components.





[Comunicato stampa] Frabosa Sottana (CN), 5 marzo 2025 – Il mercato della componentistica ciclo accoglie un nuovo protagonista: RULE Components, azienda italiana con sede a Frabosa Sottana, in provincia di Cuneo, che si distingue per l’innovazione e la qualità dei suoi prodotti.

RULE Components punta a offrire un servizio completo ai ciclisti, collaborando con una rete selezionata di dealer per garantire un’esperienza d’acquisto impeccabile e il massimo supporto post-vendita.

Oltre alle avanzate selle 3D, RULE Components offre una gamma completa di componenti progettati per garantire prestazioni elevate, comfort e durata. Tra questi, nastri manubrio, camere d’aria, pastiglie freni e kit di ogive e spine, tutti sviluppati con tecnologie all’avanguardia per soddisfare le esigenze di ciclisti appassionati e professionisti.

RULE Components: la filosofia e l’innovazione

Secondo Nicola Percivaldi, Responsabile Commerciale di RULE Components Srl:

“La preparazione è fondamentale per ottenere grandi prestazioni. Il nostro motto, First RULE: Always Be Ready, è il principio che ci guida nella creazione di componenti di alta gamma, pronti per ogni sfida. Siamo ciclisti appassionati e questa passione si riflette nei nostri prodotti, sviluppati con attenzione ai dettagli e sottoposti a test rigorosi per garantire prestazioni, durata e affidabilità.”

Sella RULE 3D Carbon: rivoluzione nel comfort e nelle prestazioni

La sella 3D Carbon di RULE Components rappresenta una nuova frontiera nell’ergonomia e nella tecnologia applicata al ciclismo.

Tecnologia 3D per un comfort ottimale : tre differenti punti di pressione per un adattamento perfetto all’anatomia del ciclista, distribuendo il peso in modo equilibrato e assorbendo gli urti.

: tre differenti punti di pressione per un adattamento perfetto all’anatomia del ciclista, distribuendo il peso in modo equilibrato e assorbendo gli urti. Binari CarbonWave : garantiscono rigidità e comfort senza compromettere la leggerezza.

: garantiscono rigidità e comfort senza compromettere la leggerezza. Telaio ultraleggero in carbonio : con peso di soli 156 g , progettato per offrire prestazioni elevate senza aggiungere peso superfluo.

: con , progettato per offrire prestazioni elevate senza aggiungere peso superfluo. Scocca rinforzata in fibra di carbonio: per una combinazione ideale di leggerezza e resistenza.

Scheda tecnica sella RULE 3D Carbon

Dimensioni : 145 mm x 246 mm

: 145 mm x 246 mm Peso : 156 g (± 8%)

: 156 g (± 8%) Telaio : Carbon 3D

: Carbon 3D Uso : Strada, Triathlon & Cronometro

: Strada, Triathlon & Cronometro Binari : Carbonio

: Carbonio Scocca : Carbonio

: Carbonio Imbottitura : Polimero

: Polimero Rivestimento: Polimero

Nastro Manubrio RULE

Il Nastro Manubrio RULE offre prestazioni senza compromessi, combinando stile, comfort e alta qualità. La composizione in PU ed EVA è progettata per garantire una presa eccezionale e il massimo comfort in tutte le condizioni climatiche.

Con una lunghezza di 215 cm, questo nastro si adatta perfettamente a diversi manubri, mentre il suo spessore di 3 mm e il peso di soli 29 g lo rendono leggero e altamente performante. Grazie al pattern dedicato, il nastro offre un super grip e una traspirabilità ottimale, migliorando il controllo della bici anche nelle situazioni più difficili.

Il trattamento antisporco e lo strato esterno in poliuretano avanzato assicurano una presa sicura anche in condizioni di bagnato, rendendo il nastro manubrio RULE la scelta ideale per ciclisti che cercano comfort e prestazioni superiori in ogni uscita.

Scheda tecnica Nastro Manubrio RULE

Lunghezza: 215 cm

Spessore: 3 mm

Peso: 29 g

Composizione: PU + EVA

Scopri di più sulla gamma prodotti RULE Components

www.rulecomponents.com

RULE Components – First RULE: Always Be Ready.