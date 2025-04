La nuova linea di caschi Fizik

Fizik entra nel mondo dei caschi, con ben 4 modelli, per MTB, strada, strada aero e cronometro/triathlon. Design curato e minimalista come da trazione della casa italiana.





[Comunicato stampa] Per decenni fizik ha stabilito il punto di riferimento per le prestazioni ciclistiche con le sue selle e scarpe leader del settore. Ora il marchio italiano compie il suo prossimo passo naturale: l’introduzione dei caschi. Progettata per ogni ciclista e per ogni disciplina, la nuova gamma offre prestazioni all’avanguardia su strada, sterrato, triathlon e trail.

Ottimizzazione aerodinamica

Guidati dai progressi della fluidodinamica computazionale gli ingegneri fizik hanno progettato, testato e perfezionato i loro caschi per ottimizzare il flusso d’aria e ridurre al minimo la resistenza al vento. Essendo uno degli elementi chiave del profilo anteriore dei ciclisti, era fondamentale che fizik non trascurasse nessuna curva, contorno o superficie.

Una calzata calibrata e regolata

Se le prestazioni sono fondamentali, il comfort del casco è altrettanto importante. Oltre a offrire un’ampia gamma di taglie, da 52 cm a 61 cm, fizik ha progettato un sistema di ritenzione interna micro-regolabile. Ciò consente ai ciclisti di mettere a punto la calzata, di regolare l’inclinazione e di adattarsi a una varietà di forme della testa per una sensazione davvero personalizzata.

Sicurezza integrata

Come parte dell’impegno di fizik per la protezione del ciclista, ogni casco della gamma soddisfa gli standard di sicurezza internazionali e i modelli Kudo, Kudo Aero e Kassis sono dotati di una luce posteriore integrata. Collegata in modo semplice e sicuro con un design a scatto, i ciclisti possono scegliere tra modalità fissa e lampeggiante per una maggiore visibilità durante le loro avventure.

Inoltre, i modelli Kudo, Kudo Aero e Kassis utilizzano il sistema MIPS Air Node System, che dissipa efficacemente le forze di rotazione che si verificano durante l’impatto, riducendo la probabilità di lesioni.

KASSIS

Combinando una ventilazione eccezionale con una maggiore protezione nelle aree occipitali e laterali, la struttura leggera ma resistente offre una copertura estesa per le condizioni off-road più impegnative.

KUDO

Progettato per i ciclisti su strada, gravel e XC, è un casco altamente ventilato e leggero ideale per i ciclisti che affrontano lunghe salite in montagna, avventure in gravel e guida quotidiana.

Specifiche

Struttura in EPS-PC modellata per garantire resistenza e durata. Sistema di regolazione della taglia per l’inclinazione e la corona. Dotato di sistema MIPS Air Node (escluso Kunée). Tutti i caschi sono conformi agli standard di sicurezza CE EN 1078:2012 o CPSC 1203 e sono classificati con 5 stelle nelle valutazioni dei caschi Virginia Tech.

Kudo

Peso: da 270 g

Taglie: S (52-56cm), M (56-59cm), L (59-61cm)

Colori: Bianco, Nero, Bronzo

Prezzo €290,00

Kassis

Parasole anteriore regolabile

Peso: da 330 g

Taglie: S (52-56cm), M (56-59cm), L (59-61cm)

Colori: Bianco, Dark Navy, Mud – Sand

Prezzo €200,00

Luce per casco

Inclusa negli acquisti di Kudo, Kudo Aero e Kassis

35 lumen

USB-C ricaricabile

Durata della batteria:

Modalità fissa – fino a 90 minuti

Modalità lampeggiante – fino a 180 minuti

Non compatibile con il Kunée

Prezzo €29,00

Sito Fizik