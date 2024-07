fizik Beat: tra strada e sterrato

fizik ha lanciato una nuova e rivoluzionaria scarpa che sfuma i confini tra strada e sterrato. La Beat è un modello versatile che combina una silhouette elegante con la comodità di una tacchetta a due viti, per i ciclisti che amano esplorare sia su strada che fuori dai sentieri battuti.

Con l’evoluzione del ciclismo verso pneumatici più larghi e biciclette più versatili per terreni misti, le vecchie regole che definivano le categorie di ciclismo si stanno fondendo. fizik segue questa tendenza di fusione delle discipline, con una nuova scarpa costruita per andare oltre la strada, la ghiaia e le aspettative.







.

Le considerazioni classiche di una scarpa da strada sono state ridefinite con la Beat, per i corridori che non vogliono limitarsi a un solo tipo di terreno. Questa scarpa è la più versatile dell’intera gamma Fizik e invita i ciclisti a scegliere il proprio percorso e a godere appieno di ogni uscita, dalla corsa sull’asfalto liscio all’esplorazione di leggeri sentieri di ghiaia.

Combinando l’affidabilità e la camminabilità di una suola SPD con il look elegante di un’estetica stradale, il Beat presenta un design elegante che nasconde una suola per tacchette a due bulloni. Con un indice di rigidità pari a 4, la suola SPD di tipo stradale è in grado di bilanciare il comfort e la buona efficienza della pedalata: reattiva per quando si ha bisogno di un’esplosione di velocità, ma sufficientemente indulgente per aiutare a dimenticare le asperità e i rumori delle superfici più accidentate.

La Beat presenta una forma completamente nuova, con un alloggiamento della punta più spazioso e un semplice sistema di chiusura con lacci. Questo si combina con una tomaia in tessuto morbido che avvolge il piede del ciclista e offre sostegno, garantendo una calzata sicura e senza pressioni per continuare a pedalare più a lungo.

Che sia la prima volta che qualcuno si avvicina alla bicicletta con i piedi vincolati o che sia alla ricerca di una scarpa versatile che passi facilmente da strade asfaltate a tortuosi sentieri di ghiaia, la Beat offre la soluzione perfetta. Semplice, comoda e più facile da usare rispetto alle tradizionali tacchette da strada, questa scarpa offre una sensazione di sicurezza e di blocco per un divertimento e un’esplorazione senza fine.

Specifiche:

Tomaia in tessuto morbido e traspirante

Affidabile chiusura con lacci

Suola: Battistrada in TPU con gambo in nylon

Indice di rigidità 4

Peso: 355 g

Taglie: 36-48 (dal 37 al 47 anche in mezza misura)

Colori:

Bianco / Arancione

Verde salvia / Deserto

Nero / Nero

€179.00

Scopri Beat su fizik.com